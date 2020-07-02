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Изношенные электросети советских времен ставят под угрозу развитие промышленности в Украине – президент Международного центра по налогам и инвестициям

RAB-тариф создает стимулы и для развития электросетей, и для их ремонта и модернизации, если при реформировании все сделано правильно, заявил президент Международного центра по налогам и инвестициям (ITIC) Дэниел Витт.

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Витт: Чтобы улучшить качество жизни, украинцам нужно модернизировать электросеть
Витт: Чтобы улучшить качество жизни, украинцам нужно модернизировать электросеть
Фото: Daniel A. Witt / Facebook

От состояния электрических сетей в Украине зависит не только надежность электроснабжения для потребителей, но и национальная безопасность, так как состояние сетей влияет на развитие промышленности, заявил президент Международного центра по налогам и инвестициям (ITIC) Дэниел Витт во время выступления на международном вебинаре "Обеспечение капитальных инвестиций в электрические сети Украины: дорога в будущее". Организатором дискуссии выступил Центр отношений США – Украина (CUSUR). Трансляция велась на Facebook-странице CUSUR.

"Нынешнее состояние изношенной украинской электросети советских времен действительно ставит под угрозу развитие промышленности в Украине. Чтобы улучшить качество жизни, украинцам нужно модернизировать электросеть. Им необходимо обеспечить надежную энергию для граждан на предприятиях, и именно в этом заключается основная причина, по которой необходимы реформы", – сказал президент ITIC.

Он отметил, что внедрение стимулирующего тарифообразования, или RAB-тарифов, – это проверенный опытом Венгрии, Румынии в Грузии вариант решения проблемы, так как в этих странах удалось модернизировать электросети таким путем.

"RAB-тариф создает стимулы, если все сделано правильно, не только для расширения и модернизации, но и для технического обслуживания, а мы знаем, что для бывших советских республик техническое обслуживание и ремонт – это постоянная проблема", – добавил Витт.

https://www.facebook.com/110240107413350/videos/694078154502971/

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

5 июня в колонке для издания Mind партнер департамента корпоративных финансов компании Deloitte в Украине Артур Огаджанян отметил, что при переходе на RAB-тариф экономически обоснованной методологией будет применение ставки возврата инвестиций в сети на уровне средневзвешенной стоимости капитала WACC на все активы компаний – собственниц сетей.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Теги: инвестиции, энергетика, промышленность, реформы, тарифы, электроснабжение, реформа, инфраструктура, RAB-тариф
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