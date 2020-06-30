Инвесторы в солнечную энергетику просят продлить срок действия “зеленых” тарифов в обмен на их снижение

Инвесторы отметили существенный прогресс, достигнутый в решении проблем отрасли возобновляемой энергетики за последние месяцы, однако заявили, что в нынешнем виде предложенный правительством законопроект не учитывает ключевых требований владельцев СЭС.

Владельцы солнечных электростанций общей мощностью 3 ГВт, которые инвестировали около $3 млрд, просят продлить срок действия “зеленых” тарифов для СЭС на два года в обмен на их снижение на 15%, письмо с соответствующим предложением от иностранных и украинских представителей отрасли, направленное президенту Украины, премьер-министру, спикеру Верховной Рады и врио министра энергетики, опубликовало агентство "РБК-Украина".

Инвесторы отметили существенный прогресс, достигнутый в решении проблем отрасли возобновляемой энергетики за последние месяцы, однако заявили, что в нынешнем виде законопроект не учитывает ключевых требований владельцев СЭС.

“Один из основных запросов солнечной промышленности – продление срока действия договоров на приобретение электроэнергии на два года в обмен на 15% снижение "зеленого" тарифа на электроэнергию, произведенную СЭС – не был включен в меморандум и законопроект. Этот запрос является критическим для СЭС, а также международных финансовых организаций, предоставивших финансирование для соответствующих проектов”, – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что такое продление выплат позволит Украине избежать судебных исков со стороны инвесторов и сохранить условия для дальнейшего развития отрасли ВИЭ.

Энергетическая отрасль Украины переживает кризис: все государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние девять месяцев работы. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику, по словам врио министра энергетики Ольги Буславец, достигли 14 млрд грн.

10 июня Кабинет Министров Украины и Министерство энергетики подписали с представителями инвесторов в "зеленую" энергетику меморандум, который призван решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. Документ является базой для подготовки законопроекта и предусматривает снижение "зеленых" тарифов, усиление ответственности за неправильные прогнозы по "зеленой" электроэнергии, а также устанавливает график погашения долгов за такую электроэнергию.

Правительственный меморандум, пишет "РБК-Украина", не поддержала Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, участвовавшая в переговорах, а также ряд других владельцев мощностей ВИЭ, поскольку предложенный вариант изменений “зеленых” тарифов не учитывал интересов владельцев СЭС. В Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, объединяющей более 40% участников рынка, подчеркивали необходимость дальнейшей доработки законопроекта перед его принятием.