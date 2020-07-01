При переходе на стимулирующие тарифы стоимость стандартного подключения может подешеветь до 20% – эксперт

Из-за хронического недоинвестирования инфраструктура электросетей в Украине устарела и изношена на 80%, поэтому под каждый новый мощный промышленный объект всю энергоинфраструктуру нужно заново строить, и это стоит дорого, объяснил председатель союза "Умные электросети Украины" Александр Визир.

Если Украина внедрит RAB-тариф, она сможет простимулировать развитие электросетей и снизить стоимость подключения, так как сейчас оно дорогое из-за изношенности сетей, заявил 1 июля в своем Facebook председатель союза "Умные электросети Украины" Александр Визир.

"Вопрос подключения к электросетям для новых потребителей сегодня стоит достаточно остро. Они сетуют на то, что это – очень дорого. Особенно – для крупных промышленных объектов, которым требуется большая мощность, а значит – нестандартное подключение. Нередко от бизнеса можно услышать, что подключение в Украине стоит больше, чем, например, в странах Балтии. Этому есть простое объяснение: из-за хронического недоинвестирования инфраструктура сетей устарела и изношена на 80% – у нас нет новых прочных сетей для промышленности, которые можно было бы немного усилить или просто подключиться к ним. Под новый мощный промышленный объект всю энергоинфраструктуру нужно заново строить. И поэтому это стоит дорого", – написал он.

Если внедрить схему формирования тарифов по принципу стимуляции, а не "расходы плюс", то сети будут строиться быстрее и новые клиенты не будут вынуждены делать это за свой счет.

"По данным НКРЭКУ, сейчас средняя стоимость стандартного подключения для города составляет 1,08 тыс. грн / КВт, а нестандартного – 1,84 тыс. грн / КВт. При переходе на стимулирующие тарифы стоимость стандартного подключения может подешеветь до 20%, а нестандартного еще больше!" – отметил Визир.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.