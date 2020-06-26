ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Нацкомиссии по энергетике планируют повысить тарифы на передачу электроэнергии, Минэнерго и промышленники протестуют – СМИ

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил, что регулятор намерен 11 июля принять решение о повышении тарифа в два раза, до этой даты участники рынка и нардепы могут передавать свои предложения к проекту постановления. "РБК-Украина" отмечает, что и Министерство энергетики, и представители промышленности выступили против.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Повышение тарифа на передачу электроэнергии для промышленного потребителя может отразиться на стоимости товаров и услуг для населения, отметила врио министра энергетики
Повышение тарифа на передачу электроэнергии для промышленного потребителя может отразиться на стоимости товаров и услуг для населения, отметила врио министра энергетики
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), собирается инициировать повышение в два раза тарифа госкомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, такой проект постановления НКРЭКУ согласовала на заседании 26 июня. Трансляцию ведомство вело на своем канале в YouTube.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил, что регулятор намерен принять решение 11 июля, до этой даты участники рынка и нардепы могут передавать свои предложения к проекту постановления.

"Мы открыты, слушаем, и если увидим источники для улучшения тарифной ситуации, мы будем только за", – сказал он.

"РБК-Украина" напоминает, что комиссия планировала рассмотреть вопрос о повышении в четыре раза тарифа на передачу электроэнергии "Укрэнерго" с августа этого года.

"Такое решение регулятор инициировал якобы из-за подписания меморандума между Кабмином и инвесторами в "зеленую" энергетику, но при этом оно существенно повышает тарифы на электроэнергию для промышленности. На данную инициативу резко негативно отреагировало Министерство энергетики, все ключевые потребители электроэнергии – предприятия, металлургические заводы, а также энергетические компании. После этого НКРЭКУ перенесла заседание на 26 июня и все равно предложила повысить тариф "Укрэнерго", но уже в два раза", – отмечает агентство.

Врио министра энергетики Украины Ольга Буславец отметила, что НКРЭКУ предлагает просто поднять тариф НЭК "Укрэнерго" в несколько раз, что является неэффективным решением, тогда как для преодоления кризиса в энергетике необходим ряд системных и эффективных мер, а пересматривать тариф имеет смысл в последнюю очередь, когда будут исчерпаны все другие возможности.

Буславец добавила, что повышение тарифа на передачу электроэнергии для промышленного потребителя может отразиться на стоимости товаров и услуг для населения, пишет "РБК-Украина".

В компании ДТЭК выступили против такого повышения и назвали действия НКРЭКУ провокацией с целью создания конфликта промышленности с энергетическими предприятиями.

"По словам генерального директора компании "Д.Трейдинг" (входит в ДТЭК) Виталия Бутенко, попытка повысить тариф "Укрэнерго" инициируется для того, чтобы навредить меморандуму между Кабинетом Министров Украины и инвесторами в "зеленую" энергетику, ставшему основой для законопроекта №3658, который снижает "зеленые" тарифы и решает проблему споров государства с иностранными инвесторами", – отмечает агентство.

Теги: энергетика, промышленность, ДТЭК, тарифы, кризис, Министерство энергетики, электроэнергия, НКРЭКУ, Ольга Буславец, Валерий Тарасюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастье есть". Гайтана показала отдых с мужем на катере
"Счастье есть". Гайтана показала отдых с мужем на катере
  Успенская: Бл...дская карьера певицы помешала мне стать многодетной матерью
  Успенская: Бл...дская карьера певицы помешала мне стать многодетной матерью
Дочь Джексона в годовщину его смерти обнародовала фото поцелуя с отцом в губы
Дочь Джексона в годовщину его смерти обнародовала фото поцелуя с отцом в губы
  "Тесно". В новом клипе Quest Pistols показали участников всех своих составов. Видео
  "Тесно". В новом клипе Quest Pistols показали участников всех своих составов. Видео
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Ани Лорак попросила оценить ее фото в шортах. Певицу упрекнули в злоупотреблении ретушью
Ани Лорак попросила оценить ее фото в шортах. Певицу упрекнули в злоупотреблении ретушью
Дочь Мадонны снялась в рекламе на берегу океана
Дочь Мадонны снялась в рекламе на берегу океана
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Сразу помолодела". Королева восхитила поклонников новым образом
"Сразу помолодела". Королева восхитила поклонников новым образом
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
  "Калаш да корона, духовные скрепы, псарня у трона на кладбище света". Вышел клип ДДТ на песню "Мертвый человек". Видео
  "Калаш да корона, духовные скрепы, псарня у трона на кладбище света". Вышел клип ДДТ на песню "Мертвый человек". Видео
Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс беременна первенцем
Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс беременна первенцем
"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой
"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой
  "Так сердце болит. Врачи сказали, у меня проблемы". Успенская прокомментировала состояние здоровья Ефремова
  "Так сердце болит. Врачи сказали, у меня проблемы". Успенская прокомментировала состояние здоровья Ефремова
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
72-летняя Мей Маск показала, как выглядела в школьные годы
72-летняя Мей Маск показала, как выглядела в школьные годы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS