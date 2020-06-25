Утвержденная в меморандуме с МВФ газовая формула "Амстердам плюс" тождественна "Роттердам плюс" для угля – экономист Кушнирук

МВФ требует от Украины формировать цену газа по принципу импортного паритета, а НАБУ расследует коррупционность такого подхода применительно к углю, заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.

Подписанный Украиной меморандум с Международным валютным фондом обязывает формировать цену на газ по формуле, тождественной формуле "Роттердам плюс" для угля. Об этом написал экономист Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.

"Меморандум с МВФ обязывает Украину формировать цены на газ по формуле "Амстердам плюс". То есть потребители должны платить за газ (в том числе украинской добычи) по цене нидерландского хаба TTF плюс расходы на доставку в Украину. МВФ требует от Украины формировать цену газа по принципу импортного паритета, а НАБУ (создание которого происходило при содействии МВФ) расследует коррупционность такого подхода", – написал Кушнирук.

Он напомнил, что НАБУ уже четвертый год расследует уголовное дело по формуле "Роттердам плюс", в основу которой положен принцип импортного паритета, и продолжает искать якобы нанесенные государству этой формулой убытки. В то же время, через год, когда формула перестала действовать, энергетическая отрасль оказалась в глубоком кризисе.

"Через неделю – 1 июля будет ровно год, как Украина живет без формулы "Роттердам плюс". К этой дате электроэнергетика и углепром подходят в не самом лучшем состоянии. Более того – энергетическую отрасль охватил кризис, глубина которого поражает даже по сравнению с непростым периодом 2014–2015 годов", – подчеркнул эксперт.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Такая же формула – "Роттердам плюс" – действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.