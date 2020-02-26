Корольчук: В САП продолжают рассматривать дело "Роттердам плюс" как шанс доказать свою полезность власти

Скорее всего, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре понимают, что дело "Роттердам плюс" уже стало балластом и только усиливает и без того негативный имидж антикоррупционных органов, считает член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Специализированная антикоррупционная прокуратура специально затягивает дело по "Роттердам плюс", написал в своем Facebook член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Президент [Владимир] Зеленский еще в июле прошлого года заявил, что формулы "Роттердам плюс" больше не существует. Председатель НАБУ [Артем] Сытник признал, что методика расчета стоимости угля или же "Роттердам плюс" соответствует международным рыночным условиям. Даже подтвердил, что новая газовая формула "Амстердам плюс" и угольная "Роттердам плюс" – абсолютно похожи. Казалось, что дискуссионный и уже глубоко политический вопрос "Роттердама" навсегда исчезнет из медиапространства. Особенно после "Амстердам плюс" даже у многолетних упорных критиков "Роттердама плюс" закончились аргументы. Но нет. Как оказывается, судебное дело "Роттердам плюс" живо и не собирается "умирать", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что САП, несмотря на отсутствие доказательств по делу, делает вид, что все обвинения собраны и "вот-вот будет вердикт суда".

"С одной стороны, дело касается бывшего главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка и экс-членов комиссии. С другой стороны, дело возбудили против работников ДТЭК, которых обвиняют в убытках, которые якобы нанесла формула "Роттердам плюс". Уже не стоит дискутировать не на тему "убытков" для кого – государства, бюджета, компаний, бывшего ГП "Энергорынок". Хотя сумма заявленных НАБУ и САП "убытков" в 18 млрд грн – это ключевое в обвинениях, но других фактических доказательств этих убытков в деле просто не существует. На самом деле судьи уже даже устали от переливания "из пустого в порожнее" при рассмотрении этого дела. И такое впечатление, что уже давно сами ждут закрытия дела. Однако САП использует тактику затягивания дела и пытается выиграть время", – считает Корольчук.

Он убежден, что новые экспертизы по этому делу вряд ли удастся провести, а уже существующие подтверждают обоснованность формулы "Роттердам плюс".

"Скорее всего, в САП понимают, что дело "Роттердам плюс" уже стало балластом и только создает и усиливает и так негативный имидж антикоррупционных органов. Поэтому идет поиск благородного и чистого выхода из ситуации. НАБУ и САП сами попали в яму, которую копали то ли для Вовка с НКРЭКУ, то ли для работников ДТЭК. Теперь в НАБУ и САП придется искать объяснение, на какие такие "расследования" были потрачены средства налогоплательщиков, поскольку результата расследования против "Роттердама плюс" нет. Да и не могло быть, и это было понятно еще с 2017 года, когда к вопросу "Роттердама плюс" подключились политики, активисты, нынешний глава комитета в парламенте [нардеп от "Слуги народа" Андрей] Герус. И превратили историю с формулой в манипулятивный инструмент, которым пытались давить на участников рынка", – заявил эксперт.

Корольчук отметил, что в САП трижды продлевали срок досудебного расследования и при этом еще два года готовились материалы для объявления подозрений.

"В конце концов, материалы дела уже сейчас показывают, что даже для применения мер в отношении экс-членов НКРЭКУ или ДТЭК не было достаточных правовых оснований. Состав преступления не доказан, а доказательная база построена на мифах и предположениях. Мифы, кстати, касающиеся якобы многомиллиардных прибылей, которые получили тепловые электростанции, входящие в структуру ДТЭК. Данные государственного Института экономики и прогнозирования НАН Украины демонстрируют, что доходность ТЭС в течение 2012–2017 годов была существенно ниже АЭС "Энергоатома" и ГЭС "Укргидроэнерго". И тем более доходность ТЭС Украины ниже, чем в странах с угольной генерацией – Россия, Польша, Китай", – написал он.

САП продолжает затягивать дело, чтобы показать власти свою работу, предполагает Корольчук.

"Возникает вопрос: для чего же тогда САП хватается за дело "Роттердам плюс"? Скорее всего, в САП и дальше продолжают рассматривать это дело как некий шанс доказать свою полезность и эффективность для власти. Но попытка раскрутить из "Роттердама плюс" большую и скандальную коррупционную историю завершилась фиаско. И похоже, что в САП просто еще этого не поняли, а потому и дальше крутят пластинку со старой мелодией", – подытожил автор.

24 марта 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших угольную формулу "Роттердам плюс". С 1 июля 2019 года вступил в силу закон о новом рынке электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен упразднены, формула "Роттердам плюс" прекратила действие.

Экономическую обоснованность и законность формулы "Роттердам плюс" подтвердил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Европейская ассоциация угля и лигнита Euracoal также пришла к выводу, что использование формулы "Роттердам плюс" украинскими властями было обоснованным подходом.

Следствие как минимум пять раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о нанесенном ее применением ущербе, сообщило 8 октября издание Delo.ua со ссылкой на материалы переписки Специализированной антикоррупционной прокуратуры с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.