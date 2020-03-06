Экс-глава НКРЭКУ Вовк: Сытник начал перекладывать на других ответственность в лишенном каких-либо оснований деле формулы "Роттердам плюс"

Раньше директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник лично утверждал, что формула "Роттердам плюс" незаконна, но на последнем брифинге сменил риторику и заявил, что это "детективы уверены" и "убедили в железной доказательной базе", отметил экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк заявил, что национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура затягивают дело о формуле "Роттердам плюс". Об этом он написал в своем Facebook 6 марта.

"Вчера пообещал дать свой прогноз по медийно-юридическому пузырю под названием "расследование "Роттердам плюс". Подтолкнул к этому приближающийся уже год "расследования" и месяц с момента "подозрений". Оправдались почти все прогнозы от сентября 2019-го (пост ниже). Сейчас НАБУ/САП, осознавая хлипкость "доказательной" базы, избегая рассмотрения по сути своих фальсификаций в суде и работая в режиме "подозрение = доказанная вина = PR звездочки", может нам предложить продолжение затягивания с параллельным ситуативным пиаром. "Вже майже весна" – время отчетов правоохранителей и годовщина нового президента, что вынуждает показать хоть что-то с последующим традиционным затягиванием", – считает он.

Вовк добавил, что затягивание вызвано хлипкостью доказательной базы и многочисленными нарушениями при проведении расследования, но антикоррупционные органы могут предложить попытки создания "доказательств вины".

"Подозрения" от августа 2019 базировались на лжеэкспертизе об "убытках", где основой служила "аналитическая записка" сотрудника НАБУ. Бравые детективы в духе фальшивомонетчиков нарисовали сей документ, хотя сами его не признают и слабо верят в него. Времена Средневековья ушли, однако наказуемость таких действий осталась и конкретные деятели из НАБУ чувствуют неизбежность наказания. Именно поэтому должен начаться поиск невдумчивых и доверчивых граждан, которых будут склонять стать массовкой исполнителей для фальсификации "доказательств". Склонять, подыгрывая "высокой компетенции", служебным положением, "благородной цели", духу времени и прочим эмоциональным вещам. Потому что сухая оценка таких просьб упирается в персональную ответственность за возможные незаконные действия и при этом моментальное "испарение" просителей", – предупредил он.

Экс-глава НКРЭКУ подчеркнул, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в последнее время изменил свою риторику.

"Яркое свидетельство такого подхода – фрагмент вялой, неубедительной речи Сытника с потупленными глазами в Верховной Раде со следующим тезисом: "Наша хата с краю. Мандат НАБУ – уговорить САП на подозрение, а дальше трава не расти". Побег НАБУ от ответственности. Четвертый год расходования средств и дешевого политического пиара со стороны НАБУ очевидно будут иметь "срок годности". 7 февраля на последнем брифинге Сытник, который прежде лично врал и утверждал вместо суда о незаконности "Роттердам плюс", начал перекладывать ответственность – теперь это именно "детективы уверены" и его, несчастную заблудшую овечку, "убедили в железной доказательной базе" и очередной "финишной прямой", – акцентировал Вовк.

По его мнению, именно поэтому часть сотрудников НАБУ попробовали перейти в Генпрокуратуру.

"Эти два фактора очевидно подтолкнули ряд сотрудников НАБУ к попытке б̶е̶г̶с̶т̶в̶а̶ пройти конкурс в офис генерального прокурора, что, как уже известно, не произошло в связи с выбытием на одном из этапов. Согласитесь, не стыкуется с: карьерным ростом или ростом официального материального обеспечения; "доведением" до финиша своего единственного "труда" за три года – фальсификации "расследования" по "Роттердам плюс", лишь бы Сытник мог пиариться. Подозреваю усиление этих тенденций с закручивающейся отставкой Сытника", – резюмировал бывший глава НКРЭКУ.

24 марта 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам плюс". С 1 июля 2019 года вступил в силу закон о новом рынке электроэнергии, формула "Роттердам плюс" прекратила действие.

Экономическую обоснованность и законность формулы "Роттердам плюс" подтвердил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Европейская ассоциация угля и лигнита Euracoal также пришла к выводу, что использование формулы "Роттердам плюс" украинскими властями было обоснованным подходом.

Следствие как минимум пять раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о нанесенном ее применением ущербе, сообщило 8 октября издание Delo.ua со ссылкой на материалы переписки Специализированной антикоррупционной прокуратуры с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.