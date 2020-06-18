Тема "Роттердам плюс" была раздута Герусом в пользу Коломойского – Москаль

Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль отметил, что на сегодня стоимость угля в Украине в разы дороже, чем была по формуле "Роттердам плюс", и кампанию по дискредитации формулы целенаправленно проводил нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, чтобы обеспечить ферросплавные заводы Игоря Коломойского дешевой электроэнергией из России.

Тема по формуле "Роттердам плюс" была целенаправленно раздута главой энергетического комитета парламента, нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом в интересах олигарха Игоря Коломойского, заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире телеканала ZIK.

Москаль отметил, что на сегодня стоимость угля в Украине в разы дороже, чем была по формуле "Роттердам плюс", и кампанию по дискредитации формулы целенаправленно осуществлял Андрей Герус, чтобы обеспечить ферросплавные заводы олигарха Коломойского дешевой электроэнергией из России.

"В четыре раза уголь дороже, чем был по формуле "Роттердам плюс", 95% шахт на грани остановки, а некоторые остановились. Потому что он фактически уничтожил отечественную энергетику, запустив по демпинговым ценам бесконтрольный поток электроэнергии из России и из Беларуси. Вся тепловая электроэнергетика зависит от шахт, а шахта зависит от их работы. Нет спроса – шахты закрываются. Только с той позиции, что Герус фактически залил Украину дешевой электроэнергией. В первую очередь заводы [Виктора] Пинчука, Коломойского, других", – сказал Москаль.

ВИДЕО

Видео: Телеканал ZIK / YouTube

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – "Амстердам плюс". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.