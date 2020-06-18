Тема "Роттердам плюс" была раздута Герусом в пользу Коломойского – Москаль

Тема по формуле "Роттердам плюс" была целенаправленно раздута главой энергетического комитета парламента, нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом в интересах олигарха Игоря Коломойского, заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире телеканала ZIK.
Москаль отметил, что на сегодня стоимость угля в Украине в разы дороже, чем была по формуле "Роттердам плюс", и кампанию по дискредитации формулы целенаправленно осуществлял Андрей Герус, чтобы обеспечить ферросплавные заводы олигарха Коломойского дешевой электроэнергией из России.
"В четыре раза уголь дороже, чем был по формуле "Роттердам плюс", 95% шахт на грани остановки, а некоторые остановились. Потому что он фактически уничтожил отечественную энергетику, запустив по демпинговым ценам бесконтрольный поток электроэнергии из России и из Беларуси. Вся тепловая электроэнергетика зависит от шахт, а шахта зависит от их работы. Нет спроса – шахты закрываются. Только с той позиции, что Герус фактически залил Украину дешевой электроэнергией. В первую очередь заводы [Виктора] Пинчука, Коломойского, других", – сказал Москаль.
Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.
Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – "Амстердам плюс". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.