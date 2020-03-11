ГБР зарегистрировало производство из-за отмены "Роттердам плюс"

За второе полугодие 2019 года потребители переплатили 4,4 млрд грн из-за отмены формулы "Роттердам плюс", сообщил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его заявлению Госбюро расследований открыло уголовное производство.

Государственное бюро расследований Украины 3 марта зарегистрировало уголовное производство в связи с отменой формулы "Роттердам плюс", сообщает 11 марта "Обозреватель".

Производство открыто по заявлению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича в отношении должностных лиц Кабинета Министров Украины. Марунич заявил, что после отмены порядка формирования цены на электроэнергию, известного как формула "Роттердам плюс", и принятия 5 июня 2019 года положения Кабмина о специальных обязанностях участников рынка, электроэнергия стала значительно дороже.

"Обозреватель" отмечает, что при этом "в публичной плоскости продвигался тезис о том, что отмена "Роттердам плюс" и введение нового порядка снизит ее стоимость для потребителей".

"Нам продолжают рассказывать о том, какое благо несет новый порядок, но фактически это ручное управление, цель которого – заработать за счет потребителя. Сколько можно "черное" называть "белым"? Цифры говорят сами за себя – электроэнергия стала стоить дороже. Кто-то должен ответить за 4,4 млрд грн, которые переплатили потребители. И это только за второе полугодие 2019 года", – цитирует издание Марунича.

Он считает, что формула "Роттердам плюс" была "действенным механизмом понятного и прозрачного ценообразования на энергетическом рынке Украины", он позволял удерживать цену на уголь для украинских потребителей на уровне 1700 грн за тонну, а после отмены формулы цена выросла до 1900 грн.

Уголовное производство открыто ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 – по факту создания преступной организации и завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

24 марта 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших угольную формулу "Роттердам плюс". С 1 июля 2019 года вступил в силу новый рынок электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен упразднены и формула "Роттердам плюс" прекратила действие, но расследование НАБУ продолжается.

Экономическую обоснованность и законность формулы "Роттердам плюс" подтвердил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Европейская ассоциация угля и лигнита Euracoal также пришла к выводу, что использование формулы "Роттердам плюс" украинскими властями было обоснованным подходом.