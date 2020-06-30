Без современной электроинфраструктуры Украина не сможет противостоять российской агрессии – эксперт

RAB-тарифы были неотъемлемой частью реформ энергетического рынка, проводимых в других постсоветских странах, которые успешно перешли к процветающей рыночной экономике – Чехии, Грузии, Венгрии, Польше и Румынии, пишет директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики Ариэль Коэн.

Ариэль Коэн: Этот тариф, как показал опыт Западной и Центральной Европы, является ключом, открывающим двери для прямых иностранных инвестиций в электросети Фото: Ariel Cohen / Facebook

Интеграция в европейскую энергосистему и модернизация устаревшей электроинфраструктуры советских времен поможет уменьшить влияние России на Украину и достичь большей энергонезависимости. Об этом написал директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики (CENRG) Ариэль Коэн в статье для американского Forbes.

Он считает, что сейчас есть угроза активизации агрессивной политики России по отношению к соседним странам и Украина – первая в зоне риска. Для того, чтобы уменьшить влияние России, необходимо вкладывать в энергонезависимость страны, убежден эксперт. По мнению Коэна, для достижения энергонезависимости страны, помимо остановки импорта электроэнергии из России и Беларус,и необходимо также развивать и модернизировать электросети.

"Существенное препятствие, которое необходимо преодолеть, – это изношенная устаревшая сеть советских времен. По словам украинских экспертов, для приведения распределительной сети в соответствие с современными стандартами требуется не менее $17,5 млрд", – отметил Коэн.

Для решения этой проблемы правительству Украины необходимо провести реформу, направленную на введение новой тарифной методологии – RAB-тарифов, что обсуждается в Украине на протяжении уже нескольких лет без особого успеха, пишет эксперт. Методология будет стимулировать потенциальных инвесторов инвестировать средства в обслуживание и развитие сетей, а ее суть заключается в том, что владельцы электросетей ежегодно получают определенный доход, который рассчитывается в процентах от стоимости актива, и часть дохода инвестируется обратно в модернизацию сети, объяснил он.

"RAB-тарифы были неотъемлемой частью реформ энергетического рынка, проводимых в других постсоветских странах, которые успешно перешли к процветающей рыночной экономике – Чехии, Грузии, Венгрии, Польше, Румынии и т.д. Этот тариф, как показал опыт Западной и Центральной Европы, является ключом, открывающим двери для прямых иностранных инвестиций в электросети", – написал Коэн.

По его мнению, конечные пользователи могут увидеть незначительный кратковременный рост цен на электроэнергию, но поскольку неэффективные субсидии будут постепенно сокращаться, то, в конечном итоге, более конкурентоспособная энергосистема приведет к снижению цен и повысит надежность энергосистемы.

Однако энергоэксперт отмечает, что новый тариф будет эффективным только в том случае, если будет применен европейский подход: "Доходность не может быть меньше средневзвешенной стоимости капитала в данной стране и доходность должна быть одинаковой для всех активов".

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.