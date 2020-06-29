ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Евросоюз продлил на шесть месяцев секторальные санкции против России

Ограничительные меры, введенные в 2014 году в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины, будут действовать до 31 января 2021 года, такое решение принял Совет ЕС.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Евросоюз в очередной раз продлил секторальные санкции
Евросоюз в очередной раз продлил секторальные санкции
Фото: depositphotos.com

Совет Европейского союза 29 июня официально утвердил решение продлить санкции в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте совета.

Договоренность о продлении санкций была достигнута на видеоконференции лидеров ЕС 19 июня 2020 года. Причиной названо невыполнение Россией Минских соглашений.

Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.

Россия аннексировала Автономную Республику Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Вскоре после оккупации Крыма Россия и поддерживаемые Москвой боевики начали агрессию на востоке Украины. Боевые действия продолжаются до сих пор.

В связи с этим Евросоюз ввел против РФ несколько пакетов санкций, которые регулярно продлевались и ужесточались.

Теги: Россия, санкции, экономика, энергетика, оборона, Совет ЕС, технологии, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Коллега Петросяна осудил его женитьбу на 31-летней помощнице
Коллега Петросяна осудил его женитьбу на 31-летней помощнице
"Хоть вирус никуда не делся, решили не откладывать". Ведущая Анна Панова показала, как крестила трехмесячную дочь в церкви под Киевом
"Хоть вирус никуда не делся, решили не откладывать". Ведущая Анна Панова показала, как крестила трехмесячную дочь в церкви под Киевом
"Стала похожа на Джоли", "Шикарная мамочка". Каминская искупалась в бассейне с детьми
"Стала похожа на Джоли", "Шикарная мамочка". Каминская искупалась в бассейне с детьми
"Он начал раздеваться". Малахова описала романтическое утро с сантехником
"Он начал раздеваться". Малахова описала романтическое утро с сантехником
Grosu в розовом платье совершила 60 попаданий в цель из автомата Калашникова
Grosu в розовом платье совершила 60 попаданий в цель из автомата Калашникова
"Муза моя". Бабкина спела вместе с мужем
"Муза моя". Бабкина спела вместе с мужем
Вика из "НеАнгелов" и Федишин заявили, что готовы спеть дуэтом
Вика из "НеАнгелов" и Федишин заявили, что готовы спеть дуэтом
"Счастье не скроешь". Влюбленная Подкопаева позировала на фото в объятиях мужа
"Счастье не скроешь". Влюбленная Подкопаева позировала на фото в объятиях мужа
"Словно совсем другой человек". В Instagram обсуждают архивные фото Галкина
"Словно совсем другой человек". В Instagram обсуждают архивные фото Галкина
Яма показал 72-летнего отца
Яма показал 72-летнего отца
  "Это не сон". Лидер "Мумий Тролля" Лагутенко выпустил клип с проектом КЕТА. Видео
  "Это не сон". Лидер "Мумий Тролля" Лагутенко выпустил клип с проектом КЕТА. Видео
"Очень похожа на бывшую жену". Остапчук станцевал в лесу со своей девушкой
"Очень похожа на бывшую жену". Остапчук станцевал в лесу со своей девушкой
  Педан признался, что знакомые приняли 15-летнюю дочь за его девушку
  Педан признался, что знакомые приняли 15-летнюю дочь за его девушку
"Сдает наша Алла", "Можно сделать брови", "Прямо девушка". Свежее селфи 71-летней Пугачевой комментируют в Instagram
"Сдает наша Алла", "Можно сделать брови", "Прямо девушка". Свежее селфи 71-летней Пугачевой комментируют в Instagram
"Мне неудобно, что у меня столько всего". Асмус после заявления о разводе испытала чувство неловкости
"Мне неудобно, что у меня столько всего". Асмус после заявления о разводе испытала чувство неловкости
На яхте в объятиях жены. Dantes отпраздновал день рождения
На яхте в объятиях жены. Dantes отпраздновал день рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS