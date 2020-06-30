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ПОЛИТИКА

Полную ответственность за акции шахтеров в Киеве несет Герус – ДТЭК

В ответ на обвинения главы комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардепа Андрея Геруса, что именно ДТЭК организовывает своих шахтеров на протесты, в компании заявили, что ответственность за рост социальной напряженности, за акции протеста лежат на самих представителях государственной власти.

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В ДТЭК заявили, что украинские шахтеры не должны быть заложниками "ручного, непрофессионального, административного вмешательства в работу энергорынка"
В ДТЭК заявили, что украинские шахтеры не должны быть заложниками "ручного, непрофессионального, административного вмешательства в работу энергорынка"
Фото: energo.dtek.com

"ДТЭК Энерго" не являлся и не является организатором акций протестов шахтеров, а обвинения нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса в компании считают использованием государственной власти в личных целях для давления на частный бизнес, а также пренебрежением стратегическими государственными интересами. Об этом заявила 29 июня пресс-служба "ДТЭК Энерго" в ответ на обвинения главы комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, что именно ДТЭК организовывает своих шахтеров на протесты.

По мнению компании, ответственность за рост социальной напряженности, за акции протеста лежит на самих представителях государственной власти, которые реализуют "практику административного вмешательства в работу рынка, что привело к кризису всей энергетической отрасли Украины".

"Системный кризис в энергетике, вызванный административным вмешательством в работу рынка электроэнергии, и влияние макроэкономических факторов сократили рынок сбыта для государственных и частных угольных шахт. С 1 апреля шахты ДТЭК "Добропольеуголь" находятся в вынужденном простое и не могут возобновить работу, так как их уголь остается невостребованным тепловой генерацией и на складах предприятия находится более 150 тыс. тонн угля", – сообщили в "ДТЭК Энерго".

В компании обратили внимание, что по-прежнему не решен вопрос установления рыночных цен на электроэнергию, производимую тепловой генерацией, что и привело к невыплатам шахтерам и убыткам практически всей генерации.

"Из-за нерыночных инициатив и решений НКРЭКУ, манипуляций трейдеров-спекулянтов цены на электроэнергию ТЭС искусственно занижаются и удерживаются ниже экономически обоснованного уровня для устойчивой работы всех участников топливно-энергетического сектора Украины", – сказано в заявлении.

"ДТЭК Энерго" отрицает, что содействует протестам шахтеров, и отмечает, что делает все возможное, чтобы сохранить производство на ДТЭК "Добропольеуголь".

"В простое находятся 6,5 тыс. сотрудников шахт и обогатительной фабрики, которые продолжают получать заработную плату в размере оклада (тарифной ставки). 1,2 тыс. сотрудников задействованы в работах по поддержанию производства – проветривании горных выработок, откачке воды, контроле состояния оборудования", – подчеркнули в пресс-службе.

В компании считают, что для оздоровления рынка и создания условий для преодоления кризиса в энергетике, восстановления украинской экономики необходим профессиональный подход и конструктивный диалог между всеми участниками рынка:

"Мы неоднократно подчеркивали, что украинские шахтеры не должны быть заложниками ручного, непрофессионального, административного вмешательства в работу энергорынка", – заявили в ДТЭК.

30 июня шахтеры из разных регионов Украины начинают бессрочную акцию, на которой среди прочего будут требовать погашения задолженности по зарплате перед шахтерами государственных шахт и выведения из кризиса угольной отрасли. На прошлой неделе с акцией протеста под Офис президента вышли шахтеры государственной шахты "Надежда", которые требовали нормализовать работу и погасить долги по зарплате.

Теги: уголь, протесты, энергетика, шахты, ДТЭК, Андрей Герус, акции протеста
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