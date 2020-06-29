Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня – Волынец

Митингующие будут требовать погашения задолженности по зарплате перед госшахтами, выведения отрасли из кризиса и отставки ответственных за него, сообщил народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

30 июня в Киеве начнут бессрочную акцию протеста шахтеры из разных регионов Украины, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Шахтеры будут требовать погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, выведения отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, отметил он.

"Горняки предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь" выехали в столицу. 30 июня шахтеры из разных регионов Украины начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права и передать президенту, премьер-министру, министру энергетики свои требования, среди которых: погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая, по состоянию на 24 июня 2020 года, составляет 622,5 млн грн", – написал Волынец.

Он добавил, что среди требований шахтеров – погашение "обязательства Фонда государственного имущества Украины, ЗАО "Центрэнерго", ГП "Держвуглепостач", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в частности, с ГП "Львовуголь" (353 млн грн), шахтами имени М.С. Сургая (94 млн грн), "Южнодонбасская №1" (260 млн грн), "Краснолиманская".

Также шахтеры будут требовать увольнения с должности председателя профильного комитета Верховной Рады нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса и привлечения его к уголовной ответственности.

"Также запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны агрессора – Российской Федерации, Беларуси. Возобновление работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы. Вывод шахт из простоя, обеспечение их стабильной работы и прочее", – написал Волынец.

Шахтеры государственной шахты "Надежда" уже протестовали под Офисом президента на прошлой неделе. К ним выходил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал "разобраться с "Центрэнерго". После этого государственная компания, менеджмент которой связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, заплатила шахтерам 8,75 млн грн, что, по данным "Цензор.НЕТ". составляет около 0,5% долга шахтам со стороны "Центрэнерго".

Волынец заявлял 17 июня в эфире "112 Украина", что, когда работала формула "Роттердам плюс", украинский уголь был востребован, у шахтеров была работа и зарплата, а сейчас они намерены ехать в Киев протестовать.