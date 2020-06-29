В результате обвала на шахте в Луганской области погиб шахтер

В 23.30 28 июня произошел обвал на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" в Луганской области. Один горняк погиб, второго госпитализировали с травмами.

В Луганской области сегодня ночью произошел обвал на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь", один человек погиб. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от фракции "Батьківщина" Михаил Волынец.

"В 23.30 [28 июня] из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели второго военизированного горноспасательного отряда эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска", – написал Волынец.