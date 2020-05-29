В Кировоградской области в шахте травмировалось шесть рабочих

По данным госпредприятия "ВостГОК", горняки в Новоконстантиновской шахте в Кировоградской области травмировались вследствие резкого движения подъемника.

29 мая в Новоконстантиновской шахте, расположенной в селе Алексеевка Кировоградской области, во время подъема на поверхность травмировалось шесть рабочих. Об этом проинформировали в государственном предприятии "Восток горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК").

"В 7.20 на Новоконстантиновской шахте ГП "ВостГОК" произошел несчастный случай, а именно: во время поднятия работников ночной смены с горизонта "минус 300 м" на горизонт "минус 60 м" произошли внезапное зависание и резкий скачок клети, в результате чего шесть работников получили травмы", – говорится в сообщении.

На госпредприятии отметили, что на шахте работает специальная комиссия по расследованию инцидента.

По данным полиции Кировоградской области, пострадавшая рабочая смена шахты не смогла выбраться на поверхность, для помощи им вызывали спасателей.

Состояние двух шахтеров медики оценивают как тяжелое.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

На Новоконстантиновской шахте добывают урановую руду.