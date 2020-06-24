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"Я вам обещаю – мы все сделаем". Зеленский вышел к протестующим шахтерам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил шахтерам, которые митингуют из-за задолженности по зарплате, что он разберется с "Центрэнерго" и выяснит, почему компания не выплачивает шахте деньги.

Владимир Зеленский: Езжайте домой к своим семьям, я разберусь
Владимир Зеленский: Езжайте домой к своим семьям, я разберусь
Скриншот: Pavlovsky News / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня вышел к шахтерам из Львовской области, которые второй день протестуют под Офисом президента из-за невыплаты зарплаты. Об этом сообщает в Facebook проект Pavlovsky News.

Зеленский пообещал за пару дней решить вопрос с задолженностью перед горняками за четыре месяца – по словам протестующих, почти 800 сотрудников недополучили уже в общей сумме 58 млн грн.

"Я вам обещаю – мы все сделаем. Дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой к своим семьям, я разберусь", – сказал он.

https://www.facebook.com/pavlovskynews/videos/934173030365765/

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент цены – 1741 грн за тонну.

Среди компаний, которые поставляли уголь на контролируемое менеджментом Игоря Коломойского "Центрэнерго", была фирма "Россуглемет" россиянина Руслана Ростовцева, он занимается реэкспортом угля с оккупированного Донбасса, сообщили журналисты проекта Bihus.info.

"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта вследствие поправки в законодательство, инициированной нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

17 июня Кабмин определил приоритетным использование украинского угля при производстве электроэнергии на теплоэлектростанциях, в частности компании "Центрэнерго", писало издание НВ. Врио министра энергетики Ольги Буславец отметила, что использование на "Центрэнерго" газа вместо угля приводит к прекращению работы шахт, вынужденному простою и задержкам выплаты зарплат шахтерам. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь государственное "Центрэнерго" будет активно закупать уголь госшахт.

Теги: зарплата, уголь, шахты, митинг, шахтеры, Центрэнерго, деньги, Владимир Зеленский, задолженность по зарплате
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