Шахтеры попросили Зеленского спасти угольную отрасль и уволить Геруса – Волынец

По поручению шахтерских коллективов народный депутат от "Батьківщини", глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец направил обращение к президенту и спикеру парламента.

Шахтеры попросили президента Украины Владимира Зеленского спасти угледобывающую отрасль и для этого уволить нардепа от "Слуги народа", председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса заявил 18 июня в своем Facebook народный депутат от "Батьківщини", глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он написал, что по поручению шахтерских коллективов направил обращение к президенту и спикеру парламента. В документе горняки призвали пересмотреть финансирование отрасли и погасить задолженность перед ними по выплате зарплат, а также разработать программу действий по выводу из кризиса угледобывающей отрасли и законодательно запретить восстановленный благодаря "поправке Геруса" импорт электроэнергии из Беларуси и России.

"Освободить от выполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Украины А.М. Геруса из-за негативной динамики показателей угледобывающей отрасли, а также в результате искусственного углубления кризиса и отсутствия плана по его преодолению", – процитировал Волынец обращение шахтеров.

Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями Геруса.

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России.

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать уголовное производство по факту государственной измены Геруса. Заявление о преступлении со стороны нардепа "в интересах неустановленных лиц с нарушением законодательно определенной процедуры при принятии поправок в законы Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" и "О рынке электрической энергии", повлекших убытки в значительных размерах государственным интересам и интересам других потребителей", было подано 26 мая.