Суд обязал Офис генпрокурора начать уголовное производство по факту госизмены Геруса – СМИ

Действия нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса могли привести к ослаблению экономической безопасности государства, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на постановление Печерского районного суда Киева, который обязал Офис генерального прокурора начать уголовное производство по этому факту.

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, который внесенной в законодательство поправкой инициировал импорт электроэнергии из России. Об этом 11 июня пишет "РБК-Украина" со ссылкой на постановление суда от 5 июня.

Дело квалифицировано по статье 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

Агентство пишет, что заявление о преступлении со стороны нардепа "в интересах неустановленных лиц с нарушением законодательно определенной процедуры при принятии поправок в законы Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" и "О рынке электрической энергии", повлекших убытки в значительных размерах государственным интересам и интересам других потребителей", было подано 26 мая.

Действия главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг могли привести к ослаблению обороноспособности и экономической безопасности государства, считает заявитель. По его мнению, Герус, действуя в сговоре с членом НКРЭКУ Дмитрием Коваленко, способствовал введению дополнительного налога на экспорт украинской электроэнергии, чтобы повысить ее стоимость. В итоге цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" стала ниже экономических затрат на ее производство в Украине.

В результате этих действий, считает автор заявления, экономике Украины были причинены убытки в крупных размерах и в бюджет не поступили платежи на 1,1 млрд грн, а задолженность госпредприятий "Энергоатом" и "Гарантированный покупатель" достигла 5,2 млрд грн и 10,9 млрд грн.

Имя заявителя агентство не называет.

Импорт электроэнергии из России стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", инициатором которого выступил Герус. 5 марта 2020 года нардеп от "Батьківщини" Сергей Соболев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский признал ошибкой "поправку Геруса".

В конце мая депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике, в которых фигурирует Герус.