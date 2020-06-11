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Суд обязал Офис генпрокурора начать уголовное производство по факту госизмены Геруса – СМИ

Действия нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса могли привести к ослаблению экономической безопасности государства, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на постановление Печерского районного суда Киева, который обязал Офис генерального прокурора начать уголовное производство по этому факту.

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Заявление о преступлении со стороны нардепа было подано 26 мая
Заявление о преступлении со стороны нардепа было подано 26 мая
Фото: prm.ua

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, который внесенной в законодательство поправкой инициировал импорт электроэнергии из России. Об этом 11 июня пишет "РБК-Украина" со ссылкой на постановление суда от 5 июня.

Дело квалифицировано по статье 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

Агентство пишет, что заявление о преступлении со стороны нардепа "в интересах неустановленных лиц с нарушением законодательно определенной процедуры при принятии поправок в законы Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" и "О рынке электрической энергии", повлекших убытки в значительных размерах государственным интересам и интересам других потребителей", было подано 26 мая.

Действия главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг могли привести к ослаблению обороноспособности и экономической безопасности государства, считает заявитель. По его мнению, Герус, действуя в сговоре с членом НКРЭКУ Дмитрием Коваленко, способствовал введению дополнительного налога на экспорт украинской электроэнергии, чтобы повысить ее стоимость. В итоге цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" стала ниже экономических затрат на ее производство в Украине.

В результате этих действий, считает автор заявления, экономике Украины были причинены убытки в крупных размерах и в бюджет не поступили платежи на 1,1 млрд грн, а задолженность госпредприятий "Энергоатом" и "Гарантированный покупатель" достигла 5,2 млрд грн и 10,9 млрд грн.

Имя заявителя агентство не называет.

Импорт электроэнергии из России стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", инициатором которого выступил Герус. 5 марта 2020 года нардеп от "Батьківщини" Сергей Соболев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский признал ошибкой "поправку Геруса".

В конце мая депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике, в которых фигурирует Герус.

Теги: экономика, Печерский суд, НКРЭКУ, Андрей Герус, Офис генпрокурора
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