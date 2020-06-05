С энергорынка "исчезло" 20 млрд грн через подконтрольное Герусу руководство НКРЭКУ – соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Тынный

Соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил, что руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, контролирует нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Игорь Тынный: Где-то есть компания, которая на 1,5 миллиона долларов в сутки грабит, условно говоря, "Энергоатом" и зарабатывает на этом Фото: mind.ua

С энергетического рынка Украины было вымыто 20 млрд гривен через различные схемы, которые стали возможны из-за бездействия или отдельных решений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, подконтрольной председателю парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардепу от "Слуги народа" Андрею Герусу. Такое заявление на пресс-конференции в информагентстве "Интерфакс-Украина" сделал соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.

"Таких схем несколько. Мы считаем, что примерно с момента, когда изменился состав НКРЭКУ, – по всем признакам и о чем все говорят, – которая подконтрольна председателю комитета господину Герусу, около 20 млрд гривен куда-то исчезли в неизвестном направлении", – заявил Тынный.

Он добавил, что был свидетелем баталий на заседании Совета национальной безопасности и обороны, во время которых поднимался вопрос проблемы оплаты на рынке электроэнергии из-за махинаций отдельных трейдеров.

"Насколько я понял, есть огромные перекосы на рынке небалансов, за счет чего определенные трейдеры, связанные с компанией "Центрэнерго", зарабатывают по $1,5 млн в сутки. Нам (предприятиям "зеленой" энергетики. – "ГОРДОН") ничего не платят, а где-то есть компания, которая на 1,5 миллиона долларов в сутки грабит, условно говоря, "Энергоатом" и зарабатывает на этом", – подчеркнул участник рынка.

По его словам, еще одна из схем стала возможна из-за того, что НКРЭКУ не решила ситуацию, когда промышленность переплачивает за возможность для населения покупать электроэнергию по льготным ценам. Тынный отметил, что доступ к админресурсу позволяет некоторым компаниям не платить за электроэнергию и прикрываться тем, что ее как будто не оплатило население. Кроме того, компании имеют доступ к низкой цене на электроэнергию, как для населения.

"Я думаю, что в среднем сейчас по две гривны 80 копеек потребляет украинский бизнес. Но некоторым бизнесменам, приближенным к Герусу и другим, удается покупать электроэнергию по 80 копеек – в три раза дешевле", – подчеркнул соучредитель ассоциации.

Накануне народный депутат от "Батьківщини", заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что Антимонопольный комитет, НКРЭКУ и СБУ ежемесячно получали справки ГП "Оператор рынка" о манипуляциях в энергетике.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что "Центрэнерго" готовится к приватизации. "Многое говорят о "Центрэнерго". Оно будет готовиться тоже к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план", – сказал глава государства.