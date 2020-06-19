Кризис и забастовки шахтеров показали, что "Роттердам плюс" давал лучшие условия для Украины – Москаль

Сегодня "Центрэнерго" покупает уголь в четыре раза дороже, чем это было при действии формулы "Роттердам плюс", заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

Москаль: Вся тепловая электроэнергетика зависит от шахт, а шахта зависит от их работы Фото: muka4evo.info

Формула "Роттердам плюс" давала наилучшие условия для Украины, после ее отмены шахты закрываются из-за падения спроса на отечественный уголь, цена на который очень высока. Об этом заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире телеканала ZIK.

"История с украинским углем показала, что дешевле цены, чем была на "Роттердам плюс", плюс – это доставка, не существует. Сегодня "Центрэнерго" покупает в четыре раза дороже", – сказал Москаль.

Он отметил, шахтеры бастуют, а шахты закрываются, поскольку отечественный уголь не конкурентоспособен и лежит на складах.

"Вся тепловая электроэнергетика зависит от шахт, а шахта зависит от их работы. Нету спроса, шахты закрываются. Придет время, будут [блогер Анатолий] Шарий и радикалы других партий под офисом... Будут шахтеры. Это их заработок, а кто же им будет платить деньги, если их уголь не конкурентный", – пояснил Москаль.

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Видео: Телеканал ZIK / YouTube

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – "Амстердам плюс". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.