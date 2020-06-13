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Из-за пандемии российские бизнесмены и ОРДЛО теряют доходы от незаконной продажи донбасского угля – The Washington Post

Мировой спрос на уголь резко сократился, из-за этого компании беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко на три четверти снизили объем антрацита, вывозимого с шахт оккупированного Донбасса. Задолженности привели к шахтерским бунтам, говорится в публикации The Washington Post.

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Объемы вывоза угля с оккупированной части Донбасса сократились из-за пандемии
Объемы вывоза угля с оккупированной части Донбасса сократились из-за пандемии
Фото: depositphotos.com

На протяжении последних месяцев через украинско-российскую границу перевозили значительно меньше угля с шахт, которые перешли под контроль сепаратистов Донбасса; это привело к нарастанию долгов и недовольству шахтеров, говорится в публикации The Washington Post от 12 июня.

Уголь вывозят различные российские компании, о чем свидетельствуют документы министерства финансов США, с которыми ознакомилась газета. Россияне перепродают украинский антрацит иностранным покупателям, которые не подозревают, что получают незаконно добытые ресурсы с оккупированных территорий Украины.

Наибольшую активность в угольной торговле развил живущий в Москве беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко, одно время он был монопольным импортером антрацита из ОРДЛО. Еще в апреле компания Курченко активно вывозила уголь, но из-за пандемии COVID-19 перевозки сократились по меньшей мере на 75%, отмечает издание. Это связано с резким падением спроса на топливо во всем мире.

Компании Курченко задолжали сотни миллионов долларов оккупационным администрациям "ДНР" и "ЛНР". Доходы от торговли углем с захваченных украинских шахт с 2017 года составляли существенную часть дотируемого Москвой бюджета "республик", пишет The Washington Post.

Как минимум на трех шахтах весной и в начале лета прошли забастовки; в Антраците Луганской области горняки отказались подниматься на поверхность, требуя погашения долгов по зарплате.

Аналитики, которых опросило издание, сходятся во мнении, что Кремль вряд ли что-то сделает, чтобы поддержать угольную отрасль ОРДЛО во времена, когда российская экономика страдает под давлением глобальной пандемии и падения цен на нефть. К тому же, влиятельные российские "угольные бароны" еще до вспышки коронавируса выступали против контрабанды антрацита с Донбасса, говорится в статье.

На подконтрольной украинским властям территории Донбасса находятся 35 шахт из 95, причем боевики в 2017 году "национализировали" все шахты, добывающие антрацитовый уголь.

По оценке крупной украинской энергокомпании, в 2017–2018 годах общий объем поставок на зарубежные рынки контрабандного антрацита составил 6 млн тонн. В сентябре 2017 года в России признавали, что помогают боевикам с Донбасса продавать уголь на международных рынках. По данным Фонда энергетических стратегий, за октябрь 2019-го – февраль 2020 года с территории ОРДЛО вывезли около 2 млн тонн угля, который был фиктивно оформлен на железнодорожной станции Успенская.

Как отмечает The Washington Post, европейские трейдеры не хотели иметь дело с ворованным углем, поэтому с помощью железнодорожной перевалки и подмены документов этот антрацит стали выдавать за российский. На самом деле, это отмывание средств, сказал изданию аналитик Брайан Милаковский, который специализируется на экономике Украины.

Теги: Россия, Сергей Курченко, уголь, шахты, шахтеры, сепаратисты, Антрацит, контрабанда, ОРДЛО, пандемия
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