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Из ОРДЛО ежемесячно вывозят до 450 тыс. т угля – Марунич

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич опубликовал копии таможенных накладных и справки из железнодорожных реестров об объемах перевозок с октября 2019-го по февраль 2020 года.

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Дмитрий Марунич: Почему в экспорте нелегальных товаров вообще участвуют страны ЕС? Как они для себя объясняют покупку угля с оккупированных территорий?
Дмитрий Марунич: Почему в экспорте нелегальных товаров вообще участвуют страны ЕС? Как они для себя объясняют покупку угля с оккупированных территорий?
Фото: glavred.info

С оккупированного Донбасса в Европу ежемесячно выезжает до 350–450 тыс. тонн угля и продукции коксохимической промышленности. Об этом на своей странице в Facebook написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Он опубликовал копии таможенных накладных и справки из железнодорожных реестров об объемах перевозок с октября 2019-го по февраль 2020 года. 

"Украинский уголь с оккупированного Донбасса в основном грузят через станцию Успенская – это в 150–230 км от "реальных" станций, которыми пользуются легальные производители. Напротив, расстояние до станции Амвросиевка (узловая станция, через которую идут вагоны из ДНР/ЛНР) всего лишь 21 км. Дальше "товар" вывозится на экспорт в Грузию, Турцию, Финляндию, Республику Беларусь, Польшу, Румынию, Казахстан, Испанию, Италию, Индию, Болгарию, Чехию и другие страны через российскую таможню. К слову, в Украину тоже попадает", – написал эксперт. 

Согласно опубликованным Маруничем документам, только за октябрь 2019-го – февраль 2020 года с территории ОРДЛО вывезли около 2 млн тонн угля, из которых 1,8 млн тонн – антрацит и уголь марки "Т", а 200 тыс. тонн – коксохимическая продукция, хотя коксохимических предприятий в Ростовской области нет и угольная продукции марки Т там тоже не добывается, отметил он.

"Крупнейший продавец донбасского "товара" – "Центр эффективных логистических решений", зарегистрированный в Нижнем Новгороде. Откуда до Ростова 1269 км. Есть другие похожие более мелкие схемы отгрузок нелегального антрацита, в которых задействованы грузоотправители: ООО "Восток уголь", ООО "Ростуглемет", ООО "Эко-Транс", ООО "Алмазная-ДК", ООО "Венера", ООО "НТС-Ресурс", которые также осуществляют отгрузки контрабандного "товара" в Украину и другие страны", – написал Марунич.

Таможенное оформление производят в Таганроге, добавил эксперт.

"Местным, по всей видимости, не хочется иметь дело с контрабандным углем и рисковать возможностью схлопотать санкции. И потому, чтобы не путать с легальными отправителями из Ростовской области, "товар" из оккупированных украинских территорий оформляется на Таганрогской таможне, хотя физически, конечно же, оттуда никто происхождение не проверяет", – отметил он. 

Эксперт считает, что вопрос поставок контрабандного угля с оккупированных территорий должен быть поставлен перед европейскими партнерами Украины.

"Почему в экспорте нелегальных товаров вообще участвуют страны ЕС? Как они для себя объясняют покупку угля с оккупированных территорий? Или вовсе не знают об этом? Или схему будем легализировать в рамках программы возвращения оккупированных территорий? Я пока не слышал никаких предложений на этот счет", – написал Дмитрий Марунич.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4026487364035736&id=100000235360939

 

Теги: Россия, Украина, уголь, ОРДЛО, Дмитрий Марунич
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