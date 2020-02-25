Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Плачков: Нужно по максимуму загрузить наши ТЭС своим углем. И прекратить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Инициативы президента Украины Владимира Зеленского по развитию угольной отрасли страны являются запоздалыми, но правильными, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Плачков: Реформированием угольной отрасли Украина занимается все годы своей независимости
Плачков: Реформированием угольной отрасли Украина занимается все годы своей независимости
Фото: Ivan Plachkov / Facebook

Украине нужно по максимуму загрузить тепловые электростанции своим углем и прекратить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Об этом изданию "ГОРДОН" сказал глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, комментируя инициативы президента Украины Владимира Зеленского по развитию угольной отрасли страны.

"Реформированием угольной отрасли Украина занимается все годы своей независимости. Испробованы разные методы, разные организационные структуры. Но самой эффективной была приватизация. На приватизированных шахтах порядок, люди получают зарплату. Другой вопрос, что нужно создавать привлекательные условия для тех, кого приватизация шахт может заинтересовать. Возможно, давать им какие-то льготы. Но при этом обязательно ставить жесткое условие, что предприятие должно стать рентабельным и быть сохранено. Другого пути я не вижу. Инициативы президента по развитию угольной отрасли запоздалые, но правильные", – отметил Плачков.

По его словам, ситуация в украинской энергетике требует профессионального анализа.

"Еще один важный момент – это рынок сбыта. А значит, нужно по максимуму загрузить наши тепловые электростанции углем отечественного производства. Они еще нужны. И конечно, для этого необходимо прекратить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Никакие предлоги не могут тут быть оправданием. Если мы посчитаем, сколько денег из бюджета ушло на дотации нашей угольной отрасли за все годы независимости, их хватило бы, чтобы построить целые населенные пункты для шахтеров, купить им технику, создать предприятия и обеспечить их работой. Другое дело, что это долгосрочные проекты. И у нас пока на них денег нет. А вообще ситуация в украинской энергетике требует профессионального анализа. Сколько нам нужно угля? Посмотреть данные по шахтам. Это тяжелая работа, но проделать ее вполне реально", – подчеркнул Плачков.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли поручил провести аудит всех угольных предприятий в стране. По его мнению, главной стратегической проблемой отрасли является 15-летнее реформирование, которое привело к многомиллиардным убыткам.

Также глава государства предложил компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приватизировать неприбыльные шахты и заявил о необходимости ограничения импорта угля и электроэнергии в страну.

Теги: Украина, уголь, электроэнергия, Иван Плачков, приватизация, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Go-A отказалась от перевода песни "Соловей" на английский язык ради "Евровидения"
Go-A отказалась от перевода песни "Соловей" на английский язык ради "Евровидения"
В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако
В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако
Никитюк показала тело в купальнике под водой
Никитюк показала тело в купальнике под водой
  "Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я". Успенская поскандалила с Собчак
  "Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я". Успенская поскандалила с Собчак
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS