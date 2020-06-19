Волынец сообщил, что шахтеры просят Зеленского рассмотреть петицию за снятие Геруса

Шахтеры "Селидовугля" зарегистрировали петицию на сайте президента Украины Владимира Зеленского с требованием отставки главы парламентского энергетического комитета Андрея Геруса, сообщил народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Волынец: Уже собрали более 22 тысяч подписей, необходимо 25. Еще есть в запасе около 50 дней Скриншот: 112 Украина / YouTube

Зарегистрированную шахтерами на сайте президента петицию о снятии нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса с должности председателя энергетического комитета ВР за уничтожение угольной отрасли будет рассматривать президент. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Шахтеры "Селидовугля", это группа государственных шахт, которые находятся рядом с зоной разграничения, эти шахтеры зарегистрировали петицию на сайте президента с таким названием "Спасем угольную отрасль – прогоним Андрея Геруса". Уже собрали более 22 тысяч подписей, необходимо 25. Еще есть в запасе около 50 дней. Достаточно этого", – сообщил Волынец.

Депутат уверен, что фракция "Слуга народа" проголосуют за снятие Геруса с должности председателя профильного парламентского комитета, а петиция станет для этого ключевым сигналом.

"Еще месяцев пять назад я общался со "слугами". Они ему не доверяют, они говорят, что он их дискредитировал. Так же как они по сокращенной процедуре голосовали за поправку №8 и сломали рынок электроэнергии. Именно этот сбор [подписей под] петицией должен быть основным сигналом", – считает политик.

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Видео: 112 Украина / YouTube

Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями Геруса.

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России.

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать уголовное производство по факту государственной измены Геруса. Заявление о преступлении со стороны нардепа "в интересах неустановленных лиц с нарушением законодательно определенной процедуры при принятии поправок в законы Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" и "О рынке электрической энергии", повлекших убытки в значительных размерах государственным интересам и интересам других потребителей", было подано 26 мая.