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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Может привести к социальному взрыву". В подконтрольном боевикам Антраците из-за невыплаты зарплаты бастуют шахтеры

СМИ и паблики в соцсетях сообщают, что 5 июня горняки шахты "Комсомольская" в Антраците Луганской области начали забастовку, требуя погасить задолженность по зарплате за март и апрель. По данным Telegram-канала "Луганский инсайд", под землей сейчас находится 119 шахтеров.

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На шахте "Комсомольская" бунтуют шахтеры
На шахте "Комсомольская" бунтуют шахтеры
Фото: Drovosekk / miningwiki.ru

На шахте "Комсомольская" в подконтрольном пророссийским боевикам городе Антрацит Луганской области из-за задержки выплаты зарплаты началась забастовка горняков, сообщило издание "Бабель" со ссылкой на источники на оккупированных территориях.

Об этом же информирует посвященный забастовке паблик во "ВКонтакте". 

Шахтеры начали протест 5 июня. Они находятся под землей, водой и едой обеспечены, сообщили администраторы паблика. 

По данным Telegram-канала "Луганский инсайд", горняки требуют выплаты долгов по зарплате за март и апрель. 5 июня протест начали 128 горняков, по состоянию на 8 июня под землей остается 119 человек. 

"Рабочим шахты "Комсомольская", где продолжается подземная забастовка горняков, перечислили зарплату за май. По поводу выплат долгов за март и апрель – пока тишина (напомню, что выплаты долгов за эти месяцы – основное требование шахтеров)", – сообщил "Луганский инсайд".  

Канал опубликовал обращение шахтеров к так называемому министру угольной промышленности "ЛНР" Павлу Мальгину. В нем сказано, что задержки с выплатами зарплат "могут привести к социальному взрыву".  

Издание "Новости Донбасса" сообщило, что подконтрольные боевикам "ЛНР" СМИ забастовку горняков не освещают. При этом в ОРЛО наблюдаются проблемы с доступом в соцсеть "ВКонтакте", где появляется основная информация о протестах, а также отсутствует связь мобильного оператора "Vodafone Украина". 

Антрацит оккупирован пророссийскими боевиками "ЛНР" с 2014 года, когда Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Луганская область, протесты, ВКонтакте, шахтеры, Антрацит, война в Украине, Vodafone, ЛНР, война на Донбассе, бунт
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