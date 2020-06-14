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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бастовавшие в оккупированном Антраците шахтеры поднялись на поверхность

По информации пабликов ОРЛО, главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник пообещал шахтерам выплатить все долги, после чего они прекратили забастовку.

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На шахтах в ОРЛО рабочие бастуют из-за долгов
На шахтах в ОРЛО рабочие бастуют из-за долгов
Фото: depositphotos.com

14 июня рабочие шахты "Комсомольская" в оккупированном Антраците прекратили забастовку и поднялись на поверхность. Об этом сообщил в Twitter паблик "Колывано-Бджолария".

"По версии властей "ЛНР", ублюдочных сливных бачков, а также местных пропагандонов, это все агенты СБУ", – иронизирует автор твита.

Как сообщил Telegram-канал "Луганский инсайд", 12 июня главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник пообещал немедленно погасить все долги перед шахтерами за апрель, а также дал указание "правоохранительным органам" о запрете уголовного преследования бастовавших и членов их семей.

Протест продолжался с 5 июня. Под землей находилось 119 шахтеровВ подконтрольных боевикам СМИ забастовка не освещалась.

Газета The Washington Post писала, что долги по зарплате рабочим шахт на не подконтрольной украинскому правительству территории возникли из-за сокращения вывоза угля в Россию на 75%, что, в свою очередь, связано с падением мирового спроса на топливо из-за пандемии коронавируса.

Теги: зарплата, забастовка, шахтеры, Антрацит, долги, ЛНР, Леонид Пасечник
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