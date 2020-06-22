Под Кабмином 100 шахтеров из Червонограда требуют выплатить им задолженность по зарплате

По словам горняков шахты "Надежда", им не выплачивают деньги уже четвертый месяц.

Под зданием правительства 22 июня собрались 100 шахтеров из Червонограда, они требуют выплатить им зарплату и заявляют, что деньги на шахте "Надежда" не получают уже четвертый месяц, сообщают "Факти ICTV".

Митингующие сообщили, что государство задолжало 700 работникам уже 46 млн грн, потому что цена на уголь снизилась и шахта больше не может быть самоокупаемой.

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Видео: FT_UA / YouTube

Народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил 17 июня в эфире "112 Украина", что, когда работала формула "Роттердам плюс", украинский уголь был востребован, у шахтеров была работа и зарплата, а сейчас они намерены ехать в Киев протестовать.

Он подчеркнул, что во время действия формулы "Роттердам плюс" цена была 1700 гривен, а когда ее перестали использовать после критики, которую поднимал нардеп от "Слуги народа" и глава профильного комитета Андрей Герус, а также после заявлений НАБУ, цена стремительно выросла и начался дисбаланс в угольной отрасли.