Введение формулы "Роттердам плюс" стабилизировало энергоотрасли Украины – Волынец

До введения в действие формулы "Роттердам плюс" в 2016 году в энергетике Украины сложилась критическая ситуация из-за оккупации Россией части территории Донбасса, откуда поставлялся основной объем угля антрацитовой группы, необходимого для работы ТЭС, и именно введение формулы позволило стабилизировать ситуацию, заявил народный депутат Украины от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Михаил Волынец: Тепловые электростанции остались без антрацитового угля, а это семь из 14, имеющихся в Украине Фото: Владимир Струмковский / Facebook

Введение формульного ценообразования на уголь "Роттердам плюс" в 2016 году позволило стабилизировать ситуацию в угольной отрасли, заявил в эфире телеканала "Прямий" народный депутат Украины от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он напомнил, что до введения в действие формулы "Роттердам плюс" в 2016 году в энергетике сложилась критическая ситуация из-за оккупации Россией части территории Донбасса, откуда поставлялся основной объем угля антрацитовой группы, необходимого для работы ТЭС. И именно введение формулы, заявил Волынец, позволило стабилизировать ситуацию.

"В то же время прекратили поставки угля с оккупированных территорий. Тепловые электростанции остались без антрацитового угля, а это семь из 14, имеющихся в Украине. И в связи с этим необходимо было срочно принимать соответствующие меры. И благодаря применению такой формулы, еще раз говорю, стабилизировали ситуацию в угольной отрасли. Но к тому времени угольные предприятия грабились, уголь из государственных шахт забирался по цене 840 гривен. А при применении такой формулы цену вывели на уровень 1700 гривен. И шахтеры могли рассчитываться за электроэнергию, электроэнергию никто не выключал им. И избежали веерных отключений", – рассказал Волынец.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.