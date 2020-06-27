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Подконтрольное Коломойскому "Центрэнерго" выплатило 0,5% долга шахтерам после обещания Зеленского – СМИ

Горняки шахты "Надежда" после протестов под Офисом президента Владимира Зеленского получили 8,75 млн грн от "Центрэнерго", менеджмент которого связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. "Цензор.НЕТ" пишет, что при этом общий долг перед шахтами составляет 2 млрд грн.

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Горняки шахты "Надежда" несколько дней бастовали в Киеве
Горняки шахты "Надежда" несколько дней бастовали в Киеве
Фото: 112.ua

После трехдневного митинга под Офисом президента и Кабмином горняки шахты “Надежда" получили от "Центрэнерго" 8,75 млн грн. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Сообщаю, что текущий долг государственной компании "Центрэнерго" перед шахтой "Надежда" по подписанным актам вчера выплачен в полном объеме. Таким же образом, в соответствии с планом и графиком выплат, будут закрыты долги перед другими государственными шахтами", – сказал Сенниченко.

По его информации, на следующей неделе другие профсоюзы также привезут шахтеров в Киев. Сенниченко отметил, что выплата долга не решит проблем шахты "Надежда", налоговый долг которой составляет 145 млн грн.

https://www.facebook.com/dmitry.sennychenko/posts/3199615783393898

"Цензор.НЕТ" пишет, что при этом общий долг перед шахтами составляет 2 млрд грн, таким образом, выплата составляет 0,5% от суммы задолженности.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня вышел к шахтерам из Львовской области, которые протестовали под Офисом президента из-за невыплаты зарплаты. Зеленский пообещал за пару дней решить вопрос с задолженностью перед горняками за четыре месяца – по словам протестующих, почти 800 сотрудников недополучили уже в общей сумме 58 млн грн.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент цены – 1741 грн за тонну.

Среди компаний, которые поставляли уголь на контролируемое менеджментом Игоря Коломойского "Центрэнерго", была фирма "Россуглемет" россиянина Руслана Ростовцева, он занимается реэкспортом угля с оккупированного Донбасса, сообщили журналисты проекта Bihus.info.

"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта вследствие поправки в законодательство, инициированной нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

17 июня Кабмин определил приоритетным использование украинского угля при производстве электроэнергии на теплоэлектростанциях, в частности компании "Центрэнерго", писало издание НВ. Врио министра энергетики Ольги Буславец отметила, что использование на "Центрэнерго" газа вместо угля приводит к прекращению работы шахт, вынужденному простою и задержкам выплаты зарплат шахтерам. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь государственное "Центрэнерго" будет активно закупать уголь госшахт.

Сенниченко ранее заявил о возврате контроля над госкомпанией и смене менеджмента. Однако связываемые с Коломойским топ-менеджеры Владимир Потапенко и Александр Уваров остаются на своих должностях, писала LIGA.net.

Теги: налоги, уголь, протесты, шахты, Дмитрий Сенниченко
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