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В 2020 году "Нафтогаз" уплатил в госбюджет Украины 31 млрд грн

31 млрд грн налогов и сборов, которые за январь – май заплатил "Нафтогаз" в госбюджет, составляют 11% всех доходов в казну государства, отметили в компании.

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"Нафтогаз" назвал себя крупнейшим налогоплательщиком в Украине
"Нафтогаз" назвал себя крупнейшим налогоплательщиком в Украине
Фото: Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook

За январь – май 2020 года НАК "Нафтогаз України" заплатил в государственный бюджет 31 млрд грн. Об этом компания проинформировала 11 июня в Facebook.

"За пять месяцев 2020 года группа выплатила в государственный бюджет 31 млрд грн налогов и сборов. Это 11% доходов госбюджета за указанный период. Много это или мало? Для сравнения: на ремонт и строительство дорог государственного значения власти планируют направить в этом году 31,5 млрд грн, почти такую же сумму", – говорится в сообщении.

"Нафтогаз" назвал себя крупнейшим налогоплательщиком в Украине.

"По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 120,9 млрд грн. Но так было не всегда. Шесть лет назад "Нафтогаз" был бременем для страны – не мог функционировать без средств из госбюджета", – рассказали в компании.

В "Нафтогазі" объяснили, что "такой результат стал реальностью, в частности, благодаря трансформации, которая продолжается, успешной корпоративной реформе и работе наблюдательного совета".

https://www.facebook.com/NaftogazUA/videos/733394130764284/

"Нафтогаз" – ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса Украины. Компания осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, снабжению потребителей природным и сжиженным газом.

Теги: налоги, госбюджет, НАК Нафтогаз, доходы
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