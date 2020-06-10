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"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафти"

Представителем наблюдательного совета "Укрнафти" НАК "Нафтогаз" вместо Юрия Витренко станет Николай Гавриленко, сообщили в компании.

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13 мая Витренко сообщил, что его предупредили о сокращении должности исполнительного директора НАК "Нафтогаз України"
13 мая Витренко сообщил, что его предупредили о сокращении должности исполнительного директора НАК "Нафтогаз України"
Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

НАК "Нафтогаз України" отозвал Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафти". Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогазу" на странице в Facebook.

Новым представителем "Нафтогазу" в набсовете стал директор дивизиона "Нефть" группы "Нафтогаз" Николай Гавриленко. 

Сообщается, что он продолжит "регулировать проблемные вопросы, которые остались нерешенными". В частности, речь идет об относительно спорных объемах газа и накопленном налоговом долге.

"За дальнейшее взаимодействие "Нафтогазу" с "Укрнафтою" отвечает финансовый директор "Нафтогазу" Петер ван Дрил", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/3115426528537111

13 мая Витренко написал в Facebook, что его предупредили о сокращении должности исполнительного директора НАК "Нафтогаз України", что означает: через два месяца он будет уволен.

В НАК объяснили, что должность исполнительного директора будет сокращена в рамках трансформации группы, что призвано устранить дублирование функций, упростить взаимодействие подразделений и повысить эффективность работы.

В интервью LIGA.net, опубликованном 19 мая, Витренко заявил, что его планируемое увольнение с должности связано с Офисом президента Украины.

Теги: Украина, налоги, НАК Нафтогаз, Укрнафта, финансы, Юрий Витренко, Набсовет
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