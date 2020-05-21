Витренко заявил, что его увольнение из "Нафтогазу" связано с Офисом президента

По словам исполнительного директора "Нафтогазу" Юрия Витренко, все вопросы относительно НАК в Офисе президента согласовывает замглавы ведомства Юлия Ковалив, которая является членом наблюдательного совета "Нафтогазу".

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил, что его планируемое увольнение с должности связано с Офисом президента Украины. Об этом он сообщил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 19 мая.

"Там есть Юлия Ковалив, которая является членом наблюдательного совета "Нафтогазу", она заместитель главы Офиса президента. По идее, она имеет какое-то отношение к этому, но я с ней этого не обсуждал", – сказал Витренко.

Он отметил, что трансформация компании, которая происходит сейчас, – это превращение "Нафтогазу" в современную и коммерческую компанию.

"Это уход от политического влияния. Это противоположный процесс от привлечения со стороны Офиса президента. Офис президента, по идее, не должен участвовать в процессе трансформации "Нафтогазу". Но, опять-таки, есть Ковалив, которая, будучи членом наблюдательного совета, согласовывает все эти вопросы, в том числе и мое увольнение. Это тоже в значительной степени решение как Ковалив, так и Офиса президента", – считает топ-менеджер компании.

На вопрос, зачем Офису президента его увольнять, Витренко ответил: "Не знаю, это лучше у них спросить".

"Я могу только догадываться. Я понимаю, что делаю "Газпром" несчастливым, а вместе с ним – и Российскую Федерацию. Возможно, это как-то мешает какому-то мирному процессу. Мирному – в кавычках. Но, опять-таки, есть и другие объяснения. Например, то, что мы сделали с контрактом на транзит. Мы настояли на контракте по принципу "качай или плати" – в этом и есть ценность этого контракта. Без него он бы не стоил и бумаги, на которой его напечатали. Из-за этого многие влиятельные люди не смогли заработать на прямых поставках из России, грубо говоря, по $32 за тысячу кубометров газа", – объяснил он.

Витренко заявил, что решение его уволить принимали глава "Нафтогазу" Андрей Коболев "и выше". Он уточнил, что выше есть премьер-министр и президент.

На 21 мая Витренко на сайте "Нафтогазу" указан как исполнительный директор компании.

Днем 13 мая Витренко написал в Facebook, что его предупредили о сокращении должности, что означает: через два месяца он будет уволен.

В НАК объяснили, что должность исполнительного директора будет сокращена в рамках трансформации группы, что призвано устранить дублирование функций, упростить взаимодействие подразделений и повысить эффективность работы.