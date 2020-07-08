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Переход на RAB-тариф станет новым стимулом для большой приватизации гособлэнерго – Владислав Иноземцев

Украинские и иностранные инвесторы заинтересованы в приватизации государственных облэнерго, однако без внедрения стимулирующего тарифообразования стоимость таких активов будет значительно ниже, считает старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, экономист Владислав Иноземцев.

Иноземцев: Если методология RAB реализуется, общая рыночная стоимость государственных предприятий возрастет
Иноземцев: Если методология RAB реализуется, общая рыночная стоимость государственных предприятий возрастет
Скриншот: Center for Strategic & International Studies / YouTube

Реформа тарифообразования для распределения электроэнергии приведет не только к обновлению энергосистемы, но и создаст гораздо больше возможностей для новых инвестиций как из-за рубежа, так и из Украины, и новый стимул к приватизации. Об этом рассказал старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, экономист Владислав Иноземцев на вебинаре The Challenge of Ukraine’s Energy Security: Grid Modernization, организованном Международным центром налогов и инвестиций (ITIC) при поддержке Бизнес-совета "США – Украина" (USUBC).

Трансляция вебинара велась на странице ITIC в Facebook. 

Украинские и иностранные инвесторы заинтересованы в приватизации, однако без перехода на стимулирующий тариф эти активы будут "очень дешевыми", считает Иноземцев. 

"Если методология RAB реализуется, общая рыночная стоимость государственных предприятий возрастет. Если государство решит продать их, оно сможет получить в 10 раз больше денег, чем в нынешних условиях", – сказал экономист. 

Основное обоснование внедрения стимулирующего тарифа в Украине, считает Иноземцев, – улучшение технических возможностей украинской электрической системы и украинских электросетей.

"Правительство Украины на протяжении нескольких лет фактически предлагало применять этот метод только к новым инвестициям, что не очень эффективно. Энергетическим компаниям необходимы деньги для ремонтов, чтобы модернизировать инфраструктуру сетей. Электросети очень устарели и фактически находятся на грани краха. В ближайшие годы в этот сектор необходимо вложить миллиарды долларов или евро для того, чтобы адаптировать энергосистему к новым условиям, которые вызваны ростом возобновляемой энергетики", – сказал он.

https://www.facebook.com/ITICWashington/videos/1347837055547916/

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Теги: энергетика, приватизация, Владислав Иноземцев, RAB-тариф
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