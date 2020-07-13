"Все это лишает инвестиции в Украину какого-либо смысла". Глава правления китайской CNBM прокомментировал снижение "зеленых" тарифов

Меморандум между правительством Украины и производителями электроэнергии из возобновляемых источников подписан в интересах только ветровых электростанций, при этом на солнечные проекты оказывают давление, заявил глава правления китайской государственной корпорации CNBM International Corp Джейсон Джанг.

Джейсон Джанг: Наша компания с 2013 года не ввела в эксплуатацию ни одного нового киловатта мощности Фото: rbc.ua

Законопроект №3658, содержащий норму о снижении "зеленого" тарифа, который Рада приняла в первом чтении 3 июля, и меморандум с участниками рынка возобновляемой энергетики, что лег в основу этого законопроекта, несправедливые и лоббируют интересы части рынка, заявил в интервью "РБК-Украина" глава правления китайской государственной корпорации CNBM International Corp Джейсон Джанг.

CNBM не подписала меморандум, который предусматривает снижение тарифа для всех солнечных электростанций мощностью свыше 1 МВт, что введены в эксплуатацию до 2020 года, на 15%. В компании отметили, что для нее тариф уже был снижен в 2015 году на 44%, а причиной кризиса в энергетике в меморандуме указан неконтролируемый рост генерации из возобновляемых источников энергии в 2018–2019 годах.

"Однако наша компания с 2013 года не ввела в эксплуатацию ни одного нового киловатта мощности. Не говоря уже о том, что стоимость оборудования в годы, когда мы его покупали и устанавливали, была кратно выше и, соответственно, окупаемость инвестиций существенно дольше. То есть возникшую проблему хотят решить за счет тех, кто ее не создавал", – отметил Джанг.

Он считает, что меморандум написан в интересах только ветровых электростанций.

"При этом давление на солнечные проекты колоссальное. Например, граничный тариф устанавливают только для СЭС, по ВЭС отдельного граничного тарифа нет, то есть тарифы для всех СЭС будут снижены на 15%, а тарифы для "старых" ВЭС (до 2017 года) снижены не будут; ответственность за небалансы для СЭС прописана при погрешности 5%, а для ВЭС допускается 10%; для СЭС отменяются pre-PPA, для ВЭС сохраняются (pre-PPA – это фиксация тарифа, которая позволяет избежать аукционов). У нас таких льгот и не было – мы не владеем pre-PPA, поэтому мы тут сторонние наблюдатели. Учитывая все эти факторы, неудивительно, что документ подписали только "ветровые" ассоциации", – сказал руководитель компании.

Он добавил, что Министерство энергетики к обсуждению снижения тарифов ни CNBM, ни посольство КНР в Украине не приглашало, а на письма и предложения чиновники не отвечают. В компании считают, что все это является преградой для инвестиций в страну.

"CNBM инвестировала в Украину порядка $1 млрд в виде оборудования и товарных кредитов, но несколько лет назад готова была вложить еще $2 млрд, причем не только в ВИЭ, но и в угольную отрасль и энергетическое машиностроение. Но сначала мы получили волюнтаристское решение о снижении тарифа на 44%, затем были попытки рейдерского захвата наших объектов, теперь мы видим новую инициативу об уменьшении тарифов, в то время как инвесторам обещали их неизменность до 2029 года. Все это лишает инвестиции в Украину какого-либо смысла", – заявил Джанг.

Если по вопросу тарифов не удастся достичь компромисса, компания собирается отстаивать свои позиции в международных инстанциях, добавил он.