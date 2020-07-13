ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Все это лишает инвестиции в Украину какого-либо смысла". Глава правления китайской CNBM прокомментировал снижение "зеленых" тарифов

Меморандум между правительством Украины и производителями электроэнергии из возобновляемых источников подписан в интересах только ветровых электростанций, при этом на солнечные проекты оказывают давление, заявил глава правления китайской государственной корпорации CNBM International Corp Джейсон Джанг.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джейсон Джанг: Наша компания с 2013 года не ввела в эксплуатацию ни одного нового киловатта мощности
Джейсон Джанг: Наша компания с 2013 года не ввела в эксплуатацию ни одного нового киловатта мощности
Фото: rbc.ua

Законопроект №3658, содержащий норму о снижении "зеленого" тарифа, который Рада приняла в первом чтении 3 июля, и меморандум с участниками рынка возобновляемой энергетики, что лег в основу этого законопроекта, несправедливые и лоббируют интересы части рынка, заявил в интервью "РБК-Украина" глава правления китайской государственной корпорации CNBM International Corp Джейсон Джанг.

CNBM не подписала меморандум, который предусматривает снижение тарифа для всех солнечных электростанций мощностью свыше 1 МВт, что введены в эксплуатацию до 2020 года, на 15%. В компании отметили, что для нее тариф уже был снижен в 2015 году на 44%, а причиной кризиса в энергетике в меморандуме указан неконтролируемый рост генерации из возобновляемых источников энергии в 2018–2019 годах. 

"Однако наша компания с 2013 года не ввела в эксплуатацию ни одного нового киловатта мощности. Не говоря уже о том, что стоимость оборудования в годы, когда мы его покупали и устанавливали, была кратно выше и, соответственно, окупаемость инвестиций существенно дольше. То есть возникшую проблему хотят решить за счет тех, кто ее не создавал", – отметил Джанг.

Он считает, что меморандум написан в интересах только ветровых электростанций.

"При этом давление на солнечные проекты колоссальное. Например, граничный тариф устанавливают только для СЭС, по ВЭС отдельного граничного тарифа нет, то есть тарифы для всех СЭС будут снижены на 15%, а тарифы для "старых" ВЭС (до 2017 года) снижены не будут; ответственность за небалансы для СЭС прописана при погрешности 5%, а для ВЭС допускается 10%; для СЭС отменяются pre-PPA, для ВЭС сохраняются (pre-PPA – это фиксация тарифа, которая позволяет избежать аукционов). У нас таких льгот и не было – мы не владеем pre-PPA, поэтому мы тут сторонние наблюдатели. Учитывая все эти факторы, неудивительно, что документ подписали только "ветровые" ассоциации", – сказал руководитель компании.

Он добавил, что Министерство энергетики к обсуждению снижения тарифов ни CNBM, ни посольство КНР в Украине не приглашало, а на письма и предложения чиновники не отвечают. В компании считают, что все это является преградой для инвестиций в страну.

"CNBM инвестировала в Украину порядка $1 млрд в виде оборудования и товарных кредитов, но несколько лет назад готова была вложить еще $2 млрд, причем не только в ВИЭ, но и в угольную отрасль и энергетическое машиностроение. Но сначала мы получили волюнтаристское решение о снижении тарифа на 44%, затем были попытки рейдерского захвата наших объектов, теперь мы видим новую инициативу об уменьшении тарифов, в то время как инвесторам обещали их неизменность до 2029 года. Все это лишает инвестиции в Украину какого-либо смысла", – заявил Джанг.

Если по вопросу тарифов не удастся достичь компромисса, компания собирается отстаивать свои позиции в международных инстанциях, добавил он.

Теги: Китай, инвестиции, энергетика, меморандум, тарифы, Министерство энергетики, электроэнергия, КНР, законопроект, электростанция, зеленая энергетика, зеленый тариф, CNBM
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Живая лучше". Лолита в образе женщины-киборга презентовала клип на песню "Кислород"
  "Живая лучше". Лолита в образе женщины-киборга презентовала клип на песню "Кислород"
"Если бы не подоспела помощь, я бы сдохла". Анита Цой заявила, что заразилась коронавирусом за две недели до госпитализации
"Если бы не подоспела помощь, я бы сдохла". Анита Цой заявила, что заразилась коронавирусом за две недели до госпитализации
  "Перетанцуй меня". Артур Пирожков презентовал клип о выходе из карантина. Видео
  "Перетанцуй меня". Артур Пирожков презентовал клип о выходе из карантина. Видео
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
"Речь про грудь и член, я правильно понимаю?". В Instagram обсуждают пляжное фото Седоковой с бойфрендом
"Речь про грудь и член, я правильно понимаю?". В Instagram обсуждают пляжное фото Седоковой с бойфрендом
"Рыбалка не имеет никакого отношения к рыбе". Комаровский показал, как нужно правильно отмечать День рыбака
"Рыбалка не имеет никакого отношения к рыбе". Комаровский показал, как нужно правильно отмечать День рыбака
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото из роддома с младенцем на руках
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото из роддома с младенцем на руках
"Есть действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й". Садальский обвинил Канделаки в нанесении ему вреда с помощью колдовства вуду
"Есть действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й". Садальский обвинил Канделаки в нанесении ему вреда с помощью колдовства вуду
Белла Хадид позировала в купальнике с бюстгальтером, не покрывающим грудь, и стрингах
Белла Хадид позировала в купальнике с бюстгальтером, не покрывающим грудь, и стрингах
"Теперь надо за дочкой". Топалов показал, чем занимается с сыном, пока жена в командировке
"Теперь надо за дочкой". Топалов показал, чем занимается с сыном, пока жена в командировке
"Ходим в бассейн и не унываем". Собчак обнародовала фото, сделанное во время отдыха с сыном
"Ходим в бассейн и не унываем". Собчак обнародовала фото, сделанное во время отдыха с сыном
"Вам идет материнство". 42-летняя Серебрянская показала, как гуляет с новорожденных сыном
"Вам идет материнство". 42-летняя Серебрянская показала, как гуляет с новорожденных сыном
"Не всегда жопа приходит для всех без исключения". Девушка Ефремова-младшего станцевала на палубе яхты
"Не всегда жопа приходит для всех без исключения". Девушка Ефремова-младшего станцевала на палубе яхты
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
Стивен Кинг за $1 продал комедийному актеру Бену Стиллеру права на экранизацию рассказа "Крыса"
Стивен Кинг за $1 продал комедийному актеру Бену Стиллеру права на экранизацию рассказа "Крыса"
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес
"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес
Анита Цой вылечилась от COVID-19
Анита Цой вылечилась от COVID-19
Умерла жена Траволты
Умерла жена Траволты
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS