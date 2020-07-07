От позиции президента по “зеленым” тарифам зависит инвестиционная привлекательность Украины – аналитик

Проект закона, который призван зафиксировать консенсус между производителями "зеленой" энергии и Кабмином, должен был учитывать все положения меморандума, но по факту в его текст попало не все, на что согласились инвесторы, заявил аналитик Kyivstratpro Тарас Семенюк.

О намерении правительства снизить "зеленые" тарифы стало известно в сентябре прошлого года, после чего начались переговоры с инвесторами Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский не должен допустить провала в парламенте законопроекта №3658, подготовленного на основе консенсуса правительства и производителей электроэнергий из возобновляемых источников о пересмотре “зеленых” тарифов и погашении задолженностей перед производителями. Затягивание с принятием законопроекта или ухудшение условий дополнительными поправками может подорвать все попытки дальнейшего привлечения инвестиций в страну, заявил аналитик Kyivstratpro Тарас Семенюк в блоге на сайте агентства “Интерфакс-Украина”.

О намерении правительства снизить "зеленые" тарифы стало известно в сентябре прошлого года, после чего начались переговоры с инвесторами. Сначала стороны были не готовы идти на уступки, однако в мае переговорный процесс активизировался и по его итогам был подписан меморандум, на который согласились не все инвесторы, но который стал основой для законопроекта №3658, уже прошедшего первое чтение в парламенте. Зеленский не принимал участия в переговорах и не отвечал на многочисленные обращения инвесторов, отметил Семенюк.

“Но инвесторы в ВИЭ по-прежнему обеспокоены, и не безосновательно. Проект закона должен был учитывать все положения меморандума, но по факту в его текст попало не все, на что согласились инвесторы. К тому же теперь же законопроект может так и не пройти второе чтение или же полностью исказиться поправками”, – пишет Семенюк.

Существуют опасения, что в принятой после поправок версии законопроекта “зеленые” тарифы для СЭС снизятся не на оговоренные 15%, а более чем на 30%, отметил он. Также сохраняется риск, что закон не примут до конца пленарной сессии Верховной Рады – до 17 июля. Тогда задолженность перед производителями ВИЭ, которая уже составляет 16 млрд грн, продолжит накапливаться, объяснил эксперт.

“Если отстраненность Зеленского от происходящего в индустрии ВИЭ в последние месяцы обернется провалом законопроектов и дальнейшей стагнацией отрасли, это будет означать окончательный провал политики по привлечению инвестиций. Ведь как привлекать инвесторов в страну, в которой их интересы никак не защищены, а законы и рыночные регуляции в любой момент могут полностью измениться”, – заявил Семенюк.

Законопроект №3658 был подан в Верховную Раду 15 июня, 3 июля одобрен в первом чтении. На поддержку законопроекта президентом косвенно указывает факт его наделения статусом неотложного, считает аналитик.