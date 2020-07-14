Рада может принять законопроект о сокращении "зеленых" тарифов до каникул

Верховная Рада сегодня после призыва председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса проголосовала за сокращенную процедуру рассмотрения законопроекта, который предусматривает сокращение "зеленых" тарифов в Украине.

Верховная Рада Украины 14 июля после призыва председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса проголосовала за сокращенную процедуру рассмотрения законопроекта №3658, который предусматривает сокращение "зеленых" тарифов. Соответствующее решение поддержали 228 народных избранников на внеочередном заседании парламента, передает корреспондент "ГОРДОН".

"У нас действительно очень важный вопрос о "зеленых" тарифах и есть соответствующий законопроект. Я призываю всех проголосовать за сокращение сроков подачи поправок", – сказал Герус перед голосованием.

3 июля нардепы проголосовали за этот законопроект в первом чтении.

Секретариат Энергетического сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику и подготовку законопроекту №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем зеленой энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины законопроект должен быть принят в парламенте до каникул, которые начинаются в середине июля.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно, писал "Укринформ".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Энергетическая отрасль Украины переживает кризис, государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 17 млрд грн.