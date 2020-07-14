Нардеп от "Слуги народа" рассказал, отправят ли Кабмин в отставку перед местными выборами

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха считает маловероятной отставку Кабинета Министров перед местными выборами, которые должны пройти 25 октября 2020 года. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", комментируя вероятность увольнения правительства для поднятия рейтинга правящей партии.
"Во-первых, я думаю, что об этом еще совершенно рано говорить. Во-вторых, это очень просто проверяется и тестируется, если взять социологические замеры и посмотреть на антирейтинг. Мне кажется, если говорить про какой-то возможный всплеск популярности [партии "Слуга народа"] в связи с увольнением правительства, то, по моему мнению, на сегодня он будет минимальным. Ведь у правительства какого-то чрезвычайного антирейтинга нет", – считает нардеп.
Кабинет Министров во главе с Денисом Шмыгалем Верховная Рада назначила 4 марта текущего года. Через неделю после вступления в должность новый Кабмин ввел в Украине карантин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.