Нардеп от "Слуги народа" рассказал, отправят ли Кабмин в отставку перед местными выборами

Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха считает, что у Кабинета Министров Украины нет "чрезвычайного антирейтинга".

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха считает маловероятной отставку Кабинета Министров перед местными выборами, которые должны пройти 25 октября 2020 года. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", комментируя вероятность увольнения правительства для поднятия рейтинга правящей партии.

"Во-первых, я думаю, что об этом еще совершенно рано говорить. Во-вторых, это очень просто проверяется и тестируется, если взять социологические замеры и посмотреть на антирейтинг. Мне кажется, если говорить про какой-то возможный всплеск популярности [партии "Слуга народа"] в связи с увольнением правительства, то, по моему мнению, на сегодня он будет минимальным. Ведь у правительства какого-то чрезвычайного антирейтинга нет", – считает нардеп.

Кабинет Министров во главе с Денисом Шмыгалем Верховная Рада назначила 4 марта текущего года. Через неделю после вступления в должность новый Кабмин ввел в Украине карантин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.