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Корниенко: Зеленский – наш духовный лидер

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко рассказал, что сейчас депутаты из пропрезиденсткой фракции проводят встречи с главой государства Владимиром Зеленским, на которых, в частности, обсуждают будущие местные выборы.

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Корниенко рассказал о встречах президента с народными депутатами от "Слуги народа"
Корниенко рассказал о встречах президента с народными депутатами от "Слуги народа"
Фото: Слуга Народу / Facebook

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 9 июля, назвал президента Украины Владимира Зеленским "практическим и духовным лидером" политсилы. 

Он сообщил, что сейчас депутаты из пропрезиденсткой фракции проводят встречи с главой государства, на которых обсуждают итоги работы монобольшинства за год и будущие местные выборы. 

"Да, советуемся [по выборам], он же наш духовный и практический лидер фактически, нашей политической силы... Я так шучу, конечно. Но, понятно, что принципиальные решения, касающиеся выдвижения, в первую очередь мэров (это не прямая параллель, но можно провести какую-то небольшую аналогию, что мэр – это как президент города) [обсуждаются с Зеленским]. Для нас важно, поскольку мы президентская партия, чтобы президент в этом также принимал активное участие", – сказал Корниенко.

Депутат отметил, что проговорить всех кандидатов с президентом на местных выборах невозможно.

"Но есть принципиальные вещи: это мэры городов, областные советы, городские советы областных центров и больших городов, районные советы", – сообщил Корниенко.

Местные выборы в Украине в соответствии с Конституцией должны пройти 25 октября. Решение об их проведении Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов. Проект постановления о назначении местных выборов был внесен на рассмотрение парламента 8 июля.

7 июля "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщили, что с начала июля президент проводит встречи с народными депутатами от "Слуги народа", чтобы наладить отношения. На встречи депутаты приходят группами. По информации издания, отношения Зеленского с фракцией особенно ухудшились после того, как Рада не поддержала программу действий правительства Дениса Шмыгаля. Журналисты выяснили, что глава государства лично просил депутатов проголосовать за программу и был уверен, что депутаты прислушаются к его мнению. Собеседники издания считают, что для президента это "было ударом и даже изменой". 

Во фракцию монобольшинства сейчас входит 248 депутатов. 

Теги: Верховная Рада, выборы, Владимир Зеленский, местные выборы, Слуга народа, Александр Корниенко
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