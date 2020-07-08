В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении местных выборов

Текст проекта постановления №3809 на сайте Верховной Рады пока отсутствует.
Как следует из названия документа, депутаты предлагают назначить выборы на 25 октября 2020 года, как и предусмотрено Конституцией Украины.
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