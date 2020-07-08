ПОЛИТИКА Short News

В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении местных выборов

Группа народных депутатов из фракции "Слуги народа" и депутатской группы "Довіра" внесли на рассмотрение парламента проект постановления о назначении очередных местных выборов в Украине.

Текст проекта постановления №3809 на сайте Верховной Рады пока отсутствует. Как следует из названия документа, депутаты предлагают назначить выборы на 25 октября 2020 года, как и предусмотрено Конституцией Украины.

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