ПОЛИТИКА Short News

В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвуют четыре депутата

Во внутрипартийном праймериз "Слуги народа" за выдвижение кандидатом в мэры Киева участвуют четыре нардепа от этой политической силы: Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил нардеп Александр Качура. "Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, что может кто-то появиться в последний момент извне", – отметил он.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".