Гордон: Насколько я знаю, Зеленский готов распустить Верховную Раду

По информации основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, особое раздражение президента Украины Владимира Зеленского вызвал отказ парламента поддержать программу действий правительства Дениса Шмыгаля.

Президент Украины Владимир Зеленский может распустить Верховную Раду и назначить досрочные парламентские выборы, сообщил 23 июня в эфире телеканала "Украина 24" основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон со ссылкой на свои источники.

"Состав Верховной Рады и поведение депутатов от "Слуги народа" все больше вызывают у него раздражение – глухое и явное. По состоянию на сегодняшний день, насколько я знаю, он готов распустить Верховную Раду", – сказал Гордон.

Он не исключил, что досрочные парламентские выборы состоятся 25 октября 2020 года – вместе с местными выборами.

По информации журналиста, особое раздражение Зеленского вызвал отказ парламента поддержать программу действий правительства Дениса Шмыгаля 18 июня. Тогда свои голоса "за" отдали только 176 народных депутатов от "Слуги народа" (всего во фракции 248 парламентариев).

"Что вызвало очень сильную реакцию президента? Реакцию обиды и человеческого непонимания. То, что депутаты от "Слуги народа" не проголосовали за программу Шмыгаля. Это удар ниже пояса. "Я вас привел (а в большинстве своем – звать вас никак), на моем горбу вы пришли в Верховную Раду, – справедливо размышляет президент. – И вы теперь мне будете ультиматумы ставить?". А это, по сути, ультиматум. Потому что там есть ряд групп влияния, которые хотят показать президенту, мол, ты с нами считайся, а то мы тебе покажем", – считает Гордон.

По его мнению, сейчас страна вступает "в этап борьбы президента с парламентом".

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Нынешний состав Верховной Рады избрали в июле 2019 года на внеочередных выборах, которые назначил Зеленский. На выборах пропрезидентская партия "Слуга народа" набрала 43,16% голосов избирателей и смогла сформировать монобольшинство.

В мае 2020 года Зеленский заявил, что распустит Раду без раздумий, если депутаты перестанут голосовать за важные законопроекты и будут лоббировать коммерческие интересы.

Очередные парламентские выборы должны состояться в Украине в 2024 году.