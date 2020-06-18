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Нардепы назвали программу действий правительства Шмыгаля "туфтой" и "сочинением" и второй раз не поддержали ее

За утверждение программы действий Кабинета Министров Украины проголосовало 207 парламентариев при необходимых 226. Таким образом, правительство Дениса Шмыгаля не получило годичный иммунитет от отставки.

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Рада раскритиковала программу действий правительства Шмыгаля
Рада раскритиковала программу действий правительства Шмыгаля
Фото: rada.gov.ua

На заседании 18 июня Верховная Рада второй раз не утвердила программу действий правительства, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

За соответствующее решение проголосовало только 207 парламентариев при необходимых 226. Свои голоса "за" отдали 176 народных депутатов от "Слуги народа", 17 – из группы "Довіра", шесть – из группы "Партия "За майбутнє" и восемь внефракционных. Остальные проект постановления не поддержали. 

Скриншот: RadaTVchannel / YouTube
Скриншот: RadaTVchannel / YouTube

Во время представления программы премьер-министр Денис Шмыгаль среди главных приоритетов правительства назвал сильную экономику, создание "настоящего среднего класса в Украине", мощную армию, прогрессивное образование и эффективную медицину. По словам премьера, в программу заложена "новая экономическая философия", которая заключается в "приоритетности украинского производителя и бизнеса". 

"Мы отличаемся от предшественников, нас не интересует иммунитет, нас интересует благосостояние в стране", – сказал Шмыгаль и призвал поддержать программу. 

Профильный комитет по вопросам экономического развития на заседании 17 июня программу не поддержал и рекомендовал депутатам определиться уже во время голосования в сессионном зале. Во время обсуждения программы в зале часть фракций и групп ее раскритиковали. В частности, с критикой программы выступили фракции "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос", "Оппозиционная платформа – За жизнь", группа "Партия "За майбутнє". 

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко назвала документ "туфтой", а заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк – "сочинением". 

"Во всем мире правительства отчитываются, что сделано за 100 дней, а мы еще обсуждаем программу, что будем делать. Мы хотим услышать ответ, что вы уже сделали", – заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. 

Первый вариант программы правительство утвердило в апреле и направило ее на рассмотрение Рады. Соответствующий проект постановления №3330 был зарегистрирован в парламенте 13 апреля. 4 июня по итогам рассмотрения Рада отправила документ на доработку. Тогда о неудовлетворительном качестве программы говорили представители как оппозиции, так и монобольшинства. Некоторые депутаты называли первый вариант программы "рефератом", в котором нет ни одной цифры. Затем правительство внесло в него изменения, обновленный проект программы Кабмин утвердил на заседании 12 июня.

Согласно ст. 227 закона о регламенте Рады в месячный срок после формирования правительство обязано передать на рассмотрение парламента программу своей деятельности. Депутаты должны рассмотреть ее в 15-дневный срок после поступления. Депутаты могут либо его одобрить, либо отправить на доработку, причем решение о доработке Рада может принять только раз. Обновленный вариант программы Кабмин может подать только через год после отклонения предыдущего варианта. Утверждение программы Верховной Радой дает правительству годичный иммунитет от отставки.

Правительство Шмыгаля было сформировано 4 марта, но Рада начала рассматривать его программу только в июне. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что парламент не смог рассмотреть документ вовремя из-за эпидемии коронавируса. 

Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Кабинет Министров, правительство, Алексей Гончарук, Кабмин, Ярослав Железняк
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