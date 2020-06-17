Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Комитет Рады не поддержал доработанную программу действий правительства

За принятие программы действий правительства проголосовали пять членов комитета, четыре – против, еще четыре воздержались.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За принятие программы действий правительства проголосовали пять членов комитета
За принятие программы действий правительства проголосовали пять членов комитета
Фото: depositphotos.com

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития не поддержал решение рекомендовать принять доработанную программу действий правительства и рекомендовал народным депутатам определиться по программе путем голосования. Трансляция заседания велась на YouTube-канале RadaTVchannel.

За принятие программы проголосовали пять членов комитета, четыре – против, еще четыре воздержались. Голосов не хватило, чтобы рекомендовать Раде принять доработанную программу действий правительства.

"Решение не принято", – сообщил председатель комитета Дмитрий Наталуха.

Принято решение предложить Раде определиться относительно программы путем голосования. "За" проголосовали девять членов комитета, один – "против", трое воздержались.

Первый вариант программы правительство утвердило в апреле и направило ее на рассмотрение Верховной Рады. Соответствующий проект постановления №3330 был зарегистрирован в парламенте 13 апреля. 4 июня по итогам рассмотрения Верховная Рада отправила документ на доработку. За это решение проголосовало 245 депутатов. О неудовлетворительном качестве программы говорили представители как оппозиции, так и монобольшинства. Некоторые депутаты называли первый вариант программы "рефератом", в котором нет ни одной цифры.

12 июня Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании принял постановление об утверждении обновленной программы действий правительства. Также правительство признало утратившим силу постановление №270 от 2 апреля, которым был утвержден предыдущий проект программы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в проекте, в частности, учтены предвыборные программы президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", а также рекомендации народных депутатов. По данным пресс-службы правительства, в программе задекларировано продолжение Украиной пути евроинтеграции, внедрение технических и административных стандартов НАТО.

"Программа предусматривает, что правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. В частности, запланировано введение минимум 200 государственных услуг, доступных онлайн", – отметили в правительстве.

Теги: Украина, Кабинет Министров, депутаты, правительство, комитет, голосование, документы, Дмитрий Наталуха, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Украинская модель Полканова объявила о беременности
Украинская модель Полканова объявила о беременности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS