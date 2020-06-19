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"Туфта", "сочинение", "конец эпохи монобольшинства". В соцсетях обсуждают провал программы Кабмина в Раде

Из-за провала голосования за программу действий правительства Дениса Шмыгаля в соцсетях обсуждают развал монобольшинства "Слуги народа", отставку Кабмина и даже президента Владимира Зеленского.

Рада отказалась голосовать за программу действий правительства Шмыгаля
Рада отказалась голосовать за программу действий правительства Шмыгаля
Фото: kmu.gov.ua

Верховная Рада на заседании 18 июня второй раз отказалась голосовать за программу действий правительства, которую представлял премьер-министр Денис Шмыгаль. Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко назвала документ "туфтой", а заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк – "сочинением".

Хотя формально никаких последствий для правительства отклонение программы не несет, пользователи соцсетей считают, что действующий Кабмин стал на шаг ближе к отставке.

Итак, коротко о программе действий правительства Дениса Шмыгаля.

Региональная организация "Европейской солидарности" усматривает в этом "конец эпохи монобольшинства".

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина называет это "своеобразным монобольшинством".

https://www.facebook.com/sonya.koshkina/posts/3491790840843392

Политический эксперт Владимир Горбач считает, что после этого голосования Денис Шмыгаль должен уйти в отставку. Или даже президент Владимир Зеленский.

"Дело ясное, что дело темное", – объясняет бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Журналист Леонид Швец считает, что депутаты просто не разобрались.

https://www.facebook.com/leo.shvets/posts/3250444804998635

Но на самом деле все в порядке!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=263675154974508&id=100039960767374

Классика.

Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Кабинет Министров, Леонид Швец, Владимир Зеленский, Соня Кошкина, Владимир Омелян, Денис Шмыгаль, Кабмин, Ярослав Железняк
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