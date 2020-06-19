"Туфта", "сочинение", "конец эпохи монобольшинства". В соцсетях обсуждают провал программы Кабмина в Раде

Верховная Рада на заседании 18 июня второй раз отказалась голосовать за программу действий правительства, которую представлял премьер-министр Денис Шмыгаль. Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко назвала документ "туфтой", а заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк – "сочинением".
Хотя формально никаких последствий для правительства отклонение программы не несет, пользователи соцсетей считают, что действующий Кабмин стал на шаг ближе к отставке.
Итак, коротко о программе действий правительства Дениса Шмыгаля.
Азіров: - Не треба скігліті, беріть лапату і ідіть працюваті.— Сметанат борщу (@SmetanatBorschu) June 18, 2020
Шмигаль: - Беріть дві лопати, бо сім * ю не прокормите однією.
Уряд Шмигаля не вирішує проблем українців. Уряд і є нашою проблемою! Тому парламент має відхилити так звану «програму дій» Кабміну і позбавити урядовців річного імунітету. pic.twitter.com/cbHRxqf2X0— Голос (@GolosZmin) June 18, 2020
Региональная организация "Европейской солидарности" усматривает в этом "конец эпохи монобольшинства".
Кінець епохи монобільшості— Eurosolidarity_radekhiv (@ERadekhiv) June 18, 2020
"Слуги" не змогли зібрати голоси,щоб підтримати програму Шмигаля та його Кабміна. Влада вислизає з-під рук Зеленського всього за рік правління. І тому він в паніці кидає всю енергію на політичні репресії. pic.twitter.com/1EcXph0d2C
Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина называет это "своеобразным монобольшинством".
Политический эксперт Владимир Горбач считает, что после этого голосования Денис Шмыгаль должен уйти в отставку. Или даже президент Владимир Зеленский.
Взагалі то якщо парламент не голосує за програму уряду, причому вже двічі, то це означає ніщо інше як вотум недовіри. Прямої недовіри уряду і непрямої президенту, який цей уряд пропонує. У нормальній демократії Шмигаль мав би подати у відставку. Або Зеленський :) pic.twitter.com/mXffU8aIvl— Volodymyr Horbach (@horbachvolod) June 18, 2020
"Дело ясное, что дело темное", – объясняет бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Щоб ми усі вірно розуміли: монокоаліція Зеленського не підтримує програму дій Уряду Зеленського, а усіх їх призначав на посади сам Зеленський.— Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) June 18, 2020
Минув рік. Що хоче сам Зеленський - досі невідомо pic.twitter.com/04HYMpyUvz
Журналист Леонид Швец считает, что депутаты просто не разобрались.
Но на самом деле все в порядке!
Классика.
Верховна Рада України вдруге не підтримала програму діяльності Кабінету Міністрів Шмигаля. pic.twitter.com/J7mbqQ1r4o— Шановне Пандство (@crimeapanda) June 18, 2020