"Туфта", "сочинение", "конец эпохи монобольшинства". В соцсетях обсуждают провал программы Кабмина в Раде

Взагалі то якщо парламент не голосує за програму уряду, причому вже двічі, то це означає ніщо інше як вотум недовіри. Прямої недовіри уряду і непрямої президенту, який цей уряд пропонує. У нормальній демократії Шмигаль мав би подати у відставку. Або Зеленський :) pic.twitter.com/mXffU8aIvl