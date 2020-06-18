Шмыгаль не видит оснований для отставки правительства после провала его программы в Раде

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что решение Верховной Рады не поддержать программу его правительства – политическое: депутаты просто не захотели дать Кабмину иммунитет на год.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на брифинге 18 июня, что оснований для отставки его правительства нет, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Оснований для отставки правительства я не вижу", – сказал он после того, как Верховная Рада второй раз не поддержала программу действий его правительства.

Шмыгаль считает, что депутаты на самом деле поддерживали программу правительства, и это ощущалось в зале, но они не захотели давать правительству или отдельным министрам иммунитет на год.

"К сожалению, это политический момент... Ничего страшного не случилось. Для правительства вообще нет никаких проблем, никаких изменений. Нам не нужен иммунитет, нам надо понимание, что мы с парламентом можем выполнять программные мероприятия на пользу Украине", – заявил Шмыгаль.

По словам премьера, правительство и дальше будет реализовывать представленную программу, "несмотря на ее принятие или непринятие".

Первый вариант программы правительство утвердило в апреле и направило ее на рассмотрение Рады. Соответствующий проект постановления №3330 был зарегистрирован в парламенте 13 апреля. 4 июня по итогам рассмотрения Рада отправила документ на доработку. Тогда о неудовлетворительном качестве программы говорили представители как оппозиции, так и монобольшинства. Некоторые депутаты называли первый вариант программы "рефератом", в котором нет ни одной цифры.

Затем правительство внесло в проект изменения, обновленный вариант Кабмин утвердил 12 июня. На заседании Рады 18 июня за второй вариант программы проголосовало 207 парламентариев при необходимых 226. Оппозиционные депутаты назвали документ "туфтой" и "сочинением".

Согласно ст. 227 закона о регламенте Рады, в месячный срок после формирования правительство обязано передать на рассмотрение парламента программу своей деятельности. Депутаты должны рассмотреть ее в 15-дневный срок после поступления. Депутаты могут либо его одобрить, либо отправить на доработку, причем решение о доработке Рада может принять только раз. Обновленный вариант программы Кабмин может подать только через год после отклонения предыдущего варианта. Утверждение программы Радой дает правительству годичный иммунитет от отставки.

Правительство Шмыгаля было сформировано 4 марта, но Рада начала рассматривать его программу только в июне. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что парламент не смог рассмотреть документ вовремя из-за эпидемии коронавируса.