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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рада отклонила программу Кабмина, в Украине побит антирекорд суточной заболеваемости COVID-19. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 18 июня.

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Кабинет Министров остался без иммунитета
Кабинет Министров остался без иммунитета
Фото: rada.gov.ua

Программа не принята

Верховная Рада во второй раз не утвердила программу действий правительства, "за" проголосовало 207 парламентариев при необходимых 226. Таким образом, Кабмин Дениса Шмыгаля не получил годичный иммунитет от отставки.

Законопроект о референдуме

Рада приняла в первом чтении законопроект о референдуме по народной инициативе, "за" проголосовало 252 депутата.

Аттестация и ВНО

Парламент освободил выпускников школ 2019/2020 учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме внешнего независимого оценивания. Член комитета Рады по вопросам науки, образования и инноваций, народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук объяснил, что выпускникам школ, которые не будут поступать в вузы в 2020 году, просто выдадут аттестаты о среднем образовании. Таким образом власти хотят сократить количество участников ВНО.

Порошенко пришел в суд

Печерский суд Киева должен был избрать пятому президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание отложили до 1 июля по ходатайству обвинения. Государственное бюро расследований отказалось от намерения просить суд о заключении экс-президента под стражу.

Санкции по Крыму

Совет Европейского союза утвердил решение о продлении на год действия санкций в отношении России, которые были введены за аннексию Крыма.

Зеленский хочет в ЕС

Украина стремится к полноправному членству в Европейском союзе и проект ЕС "Восточное партнерство" не должен ограничивать амбиции страны, заявил президент Владимир Зеленский.

Зараженных больше

В Украине число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 063. За прошедшие 24 часа побит антирекорд суточной заболеваемости – 829 новых случаев.

COVID-19 у Назарбаева

У 79-летнего бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус.

Кочарян на свободе

Апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов второго президента страны Роберта Кочаряна и разрешил ему выйти из-под стражи под залог.

Убийство Хангошвили

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против гражданина РФ по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.

Теги: Верховная Рада, Россия, Германия, Петр Порошенко, Крым, Украина, Кабинет Министров, Казахстан, санкции, референдум, ВНО, Восточное партнерство, Совет ЕС, Печерский суд, Нурсултан Назарбаев, антирекорд, Владимир Зеленский, Роберт Кочарян, Роман Грищук, Зелимхан Хангошвили, COVID-19
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