Венедиктова объяснила, в чем подозревают Порошенко, на примере президиума Верховной Рады

Пятый президент Украины Петр Порошенко, по мнению следствия, незаконно ввел не предусмотренную штатным расписанием должность заместителя главы Службы внешней разведки. Это можно сравнить с гипотетическим назначением третьего вице-спикера Рады, сказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Назначение Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки в 2018 году, которое следователи ГБР сочли преступлением, совершенным тогдашним президентом Петром Порошенко, можно сравнить с гипотетическим волюнтаристским назначением третьего вице-спикера Верховной Рады. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", такой пример на брифинге в Киеве 18 июня привела генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, отвечая на вопрос, в чем суть подозрения, объявленного экс-президенту,

"Да простит меня [спикер Рады Дмитрий] Разумков, приведу пример, пришедший мне в голову. Представьте: у нас есть председатель Верховной Рады и два вице-спикера. И тут председатель решает, что депутат Петренко также был бы неплохим вице-спикером. Он вводит третью должность вице-спикера и назначает на нее депутата Петренко. Как долго это оставалось бы без вашей реакции?" – задала вопрос Венедиктова.

В случае с Семочко, по ее мнению, произошло то же самое: должность, которую он получил, не была предусмотрена штатным расписанием.

"Человек получал зарплату, ущерб государству – 1,5 млн грн. А самое главное – был допущен к сверхсекретной информации", – сказала генпрокурор.

Она подчеркнула, что статья, которую инкриминируют Порошенко, не является эксклюзивной – многие должностные лица по ней осуждены или пошли на сделку со следствием. Поэтому дело экс-президента нельзя отнести к политическим преследованием, убеждена Венедиктова.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Семочко. Заседание отложили до 1 июля.

10 июня политик пришел на допрос в Госбюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к Венедиктовой. Позже генпрокурор сообщила, что подозрение политику отправили почтой.

Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году при назначении Семочко первым замглавы Службы внешней разведки издал явно преступный приказ, которым склонил руководителя СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий.