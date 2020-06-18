Назарбаев заразился коронавирусом

Пресс-служба экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сообщила, что он сдал положительный тест на коронавирус и сейчас находится на самоизоляции.

У бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус, сообщила его пресс-служба 18 июня.

"К сожалению, последний тест елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет", – сказано в сообщении.

Сейчас 79-летний политик находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно, отметила его пресс-служба.

Назарбаев был президентом Казахстана почти 30 лет. Он возглавлял страну с 1990-го по 2019 год. Политик является рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском пространстве.

Ранее положительный тест на коронавирус сдали председатель Мажилиса – нижней палаты парламента Казастана – Нурлан Нигматулин и министр здравоохранения страны Елжан Биртанов, сообщила казахстанская редакция Forbes. После этого на самоизоляцию ушла часть правительства Казахстана, в том числе премьер-министр Аскар Мамин.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции в мире, в Казахстане выявлено 15 877 случаев заражения коронавирусом, умерло 97 человек.