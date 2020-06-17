Президент Гондураса заразился коронавирусом

У президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса и первой леди страны подтвердили коронавирус. У Эрнандеса легкие симптомы болезни, а у его супруги COVID-19 протекает бессимптомно.

У Эрнандеса и его супруги на этой неделе подтвердили коронавирус Фото: EPA

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил 16 июня, что он и его супруга Ана Гарсия де Эрнандес заразились коронавирусом. Заявление президента опубликовано на его сайте.

Политик сообщил, что в выходные "начал чувствовать некоторый дискомфорт", и 16 июня ему подтвердили диагноз COVID-19.

Эрнандес рассказал, что у него легкие симптомы болезни, он принимает лекарства, а у его супруги COVID-19 протекает бессимптомно.

"Мне рекомендовали отдых, но я продолжу исполнять свои обязанности удаленно через помощников и электронные средства", – сообщил президент Гондураса.

В опубликованном в Twitter заявлении администрации президента сказано, что Эрнандес предпринимал профилактические меры, которые рекомендовали органы здравоохранения страны, "однако из-за характера работы президента невозможно оставаться в полной изоляции".

| La Presidencia de la República, a la comunidad nacional e internacional,

comunica:



pic.twitter.com/tomK3eySKt — Casa Presidencial (@Presidencia_HN) June 17, 2020

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса в мире в режиме онлайн, в Гондурасе зарегистрировано 9656 случаев инфицирования коронавирусом, умерло 330 человек. Газета The New York Times отметила, что в Гондурасе из-за пандемии были введены жесткие ограничения – возможность покидать дома во время карантина была ограничена. Снимать ограничительные меры начали на прошлой неделе.

Эрнандес стал одним из немногих топ-чиновников в мире, у которых выявили коронавирус. Ранее COVID-19 переболели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, коронавирусом заразилось несколько первых леди, среди них и первая леди Украины Елена Зеленская.