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Президент Гондураса заразился коронавирусом

У президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса и первой леди страны подтвердили коронавирус. У Эрнандеса легкие симптомы болезни, а у его супруги COVID-19 протекает бессимптомно.

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У Эрнандеса и его супруги на этой неделе подтвердили коронавирус
У Эрнандеса и его супруги на этой неделе подтвердили коронавирус
Фото: EPA

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил 16 июня, что он и его супруга Ана Гарсия де Эрнандес заразились коронавирусом. Заявление президента опубликовано на его сайте. 

Политик сообщил, что в выходные "начал чувствовать некоторый дискомфорт", и 16 июня ему подтвердили диагноз COVID-19.

Эрнандес рассказал, что у него легкие симптомы болезни, он принимает лекарства, а у его супруги COVID-19 протекает бессимптомно. 

"Мне рекомендовали отдых, но я продолжу исполнять свои обязанности удаленно через помощников и электронные средства", – сообщил президент Гондураса. 

В опубликованном в Twitter заявлении администрации президента сказано, что Эрнандес предпринимал профилактические меры, которые рекомендовали органы здравоохранения страны, "однако из-за характера работы президента невозможно оставаться в полной изоляции". 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса в мире в режиме онлайн, в Гондурасе зарегистрировано 9656 случаев инфицирования коронавирусом, умерло 330 человек. Газета The New York Times отметила, что в Гондурасе из-за пандемии были введены жесткие ограничения – возможность покидать дома во время карантина была ограничена. Снимать ограничительные меры начали на прошлой неделе. 

Эрнандес стал одним из немногих топ-чиновников в мире, у которых выявили коронавирус. Ранее COVID-19 переболели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, коронавирусом заразилось несколько первых леди, среди них и первая леди Украины Елена Зеленская

Теги: Борис Джонсон, Гондурас, Никол Пашинян, Елена Зеленская, Михаил Мишустин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Хуан Орландо Эрнандес
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