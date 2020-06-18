Саммит Украина – ЕС запланирован на 1 октября – Офис президента

Дату проведения саммита Украина – ЕС согласовали президент Украины, президент Европейского совета и председатель Европейской комиссии, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Проведение очередного саммита Украина – ЕС запланировано на 1 октября, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 17 июня заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Он точно состоится. И президент Европейского совета Шарль Мишель, и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своих контактах с президентом [Украины Владимиром] Зеленским подтвердили, что 1 октября состоится саммит Украина – ЕС, к которому мы готовимся", – сказал Жовква.

По его словам, на саммите Украина в первую очередь ожидает заключения соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС. Благодаря этому соглашению украинские авиакомпании "смогут не только увеличить количество слотов на перелеты в страны ЕС, но даже выходить на внутренние рынки стран – членов ЕС", сказал чиновник.

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе.

Заседания проводятся при участии президента Украины, президента Европейского совета и председателя Европейской комиссии.

Предыдущий, 21-й, саммит состоялся 8 июня 2019 года в Киеве. На нем обсуждались вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита было подписано пять соглашений на общую сумму €126,9 млн, которые Украине выделит ЕС.

Таким образом, 22-й саммит должен пройти в Брюсселе.